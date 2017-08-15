8 ADIMDA TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU YEN!





Tüm yıl boyunca beklediğin yaz tatilini de yaptın ama hala yorgun hissediyorsun. Sanki hiç tatil yapmamış gibi sabahları işe çok keyifsiz hatta zorla gidiyorsun. Kendini duygusal ve fiziksel olarak yorgun hissediyor, çok daha kolay öfkeleniyorsun. İşte bu sorunlarının nedeni tükenmişlik sendromu olabilir!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Uzman Psikolog İrem Sürmez, tükenmişlik sendromuna çoğunlukla iş yaşamının neden olduğunu belirterek “Tükenmişlik sendromu; yorgunluktan baş ağrısına, uyku ve yeme bozukluklarından mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, egzama, kaşıntı ve saç kıran gibi cilt hastalıklarından konsantrasyon bozukluğu hatta depresyona dek birçok soruna yol açabiliyor. Bazı tedbirlerle bu önemli soruna karşı fayda sağlamak mümkün” diyor. Uzman Psikolog İrem Sürmez, tükenmişlik sendromuna karşı alabileceğiniz 8 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Düzenli egzersiz yap

Düzenli egzersizin fiziksel yararları kadar psikolojik yararları da çok fazla. Bireyin özsaygısını artırarak stres yönetimi üzerindeki etkisi egzersizin en önemli faydalarından biri. Çünkü, egzersiz yaparak vücut endorfin gibi mutlu kimyasalları salgılamaya başlıyor. Araştırmalar egzersizin, bireyde yarattığı olumlu etkiyle depresyon, kronik ağrı, anksiyete ve uyku problemlerinde önemli etkisi olduğunu gösteriyor. Beden formunu güçlendirdikçe, fiziksel olarak kendini geliştirdikçe sadece iyi görünmekle kalmayıp problemlere daha farklı bakma, çevrende olup biteni daha sağlıklı algılama ve doğru iletişim kurma becerini de geliştirebileceksin.

Kahvaltı ve öğle yemeğini ihmal etme

İş yaşamının yoğunluğunda öğün atlama, yetersiz beslenme, aşırı kafein, şeker, tuz ve yağ tüketme gibi sağlıksız beslenme düzeninin yaygın olduğu görülüyor. Oysa doğru beslenme alışkanlığı fiziksel sağlığımızın yanı sıra duygu durumumuzu da iyileştirmeye fayda sağlıyor. Birçok araştırma beslenme ile stres yönetimi arasında doğrudan ilişki olduğunu gösteriyor. Her sabah güne kahvaltıyla başlamak kan şekerini düzenleyerek işe daha enerjik başlamanı ve iş yoğunluğuna bedensel ve duygusal olarak daha hazırlıklı girmeni sağlayacaktır. Öğle öğününde de ayak üstü beslenme ve sağlıksız atıştırmalıklar yerine en az 20 dakika ve oturarak yemek yemeğe zaman ayırarak ruhunu ve bedenini doyurarak dinlenmek faydalı.

Ailene ve arkadaşlara daha çok zaman ayır

Aile ve sosyal hayatı keyifli ve tatmin edici olan bireyin işteki motivasyonu da daha yüksek olabiliyor. İş hayatının ve günlük yaşamın koşuşturmasında karşılaştığın sıkıntılarla baş etmede aile ve arkadaşlar çok önemli bir rol oynuyor. Çevrendeki insanlardan destek al; sevdiklerinle, ailenle ve arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirmeye özen göster. Sosyal alan, işteki yoğunluğun ve yükün atılabildiği özel bir alan. İş hayatı ve aile/sosyal hayat dengesi senin işteki başarın için de önemli bir formül olacaktır.

Hobi edinmenin gücünü küçümseme

Günlük hayatın rutinleri, iş yaşamının sorumlulukları seni bir süre sonra keyifsiz bir ruh haline sokup yaşam enerjini düşürebilir. Sürekli bir yere, bir işe koşturarak geçirdiğin yaşamın içinde küçük bir pencere açıp kendi özel alanını yaratmaya özen göster. Zaman çok kıymetli ve hiç anlamadığın bir şekilde hızla akıyor. İşte aldığın tüm yüklerin enerjisini iş yaşamı dışında kendi ilgi alanlarına göre edineceğin hobilerle boşaltabilirsin. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin günlük yaşamın stresiyle baş etmedeki önemini unutma.

Mesleki olarak kendini geliştir

İşyerinde üstlendiğin görev ve sorumluluklar, eğitimini aldığın alanın ve bilgi düzeyinin dışındaysa işi anlamak ve yetiştirebilmek için daha çok enerji harcaman ve zamanla kendini yetersiz hissetmen mümkün. Bu nedenle mesleğine ve sorumluluk alanına yönelik bilgini artırmak için kendini geliştirmeni sağlayacak eğitim almanda fayda var.

Gerekirse destek iste

Tükenmişlik daha çok iş yaşamının sebep olduğu bir sıkıntı olduğu için öncelikli olarak üstlendiğin işin türü, miktarı veya kapasiteni çok aşırı zorlaması durumunda gerekirse destek iste.

Hayatını sadece işe odaklama

İş ve ev hayatının dengesi çok önemli. Bu dengenin bozulması bireyi zamanla tükenmişliğe ve aile içi bölünmelere götürebiliyor. Sadece işe odaklı yaşamayıp iş stresi dışında kendini ortaya koyabileceğin ve rahatlayabileceğin, ruhunu ve zihnini de dinlendireceğin alanlar ve fırsatlar yarat.

Uzmana başvurmaktan çekinme

Uzman Psikolog İrem Sürmez “Tükenmişlikle mücadele etmede gerekli tedbirleri aldıktan birkaç ay sonra buna rağmen kendini mutsuz ve tükenmiş hissetmeye devam ediyorsan psikologdan destek almaktan çekinme. Nasıl ki bir hastalıktan dolayı doğal olarak hekime başvuruyorsan, geçmeyen tükenmişlik hissini de önemse ve çözüm bulmak için mutlaka uzmana başvur” diyor.

