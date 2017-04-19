8 ADIMDA OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİNDEN KURTUL





En iyimser bireylerin dahi doğal olarak olumsuz duygulara kapıldığı zaman ve durumlar vardır. Endişe, üzüntü, öfke ve diğer olumsuz duygular normal hayatın birer parçalardır. Ancak kronik olarak bardağın boş tarafını görmek hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zararlıdır ve hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında bireyin kendini toparlamasına engel olur.

“Bunun yerine bir birey pozitifliği artıran bazı becerileri uygulayarak daha olumlu olmayı öğrenebilir” diyor Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak. Pozitif duyguları teşvik eden becerileri öğrenerek ve düzenli olarak uygulayarak, mutlu ve sağlıklı bir kişi olunabileceğini belirten Psikolog Mehmet Başkak, pozitif duyguları kendi kendine üretme becerilerini öğrenmeye zaman ayırmamızı tavsiye ediyor.

Psikolog Başkak, olumlu duyguları beslemek için aşağıdaki yöntemleri öneriyor:

OLUMSUZ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ TESPİT ET

Bir klinik psikolog ve hipnoz uzmanı olarak, olumsuz, engel düşünceler yaşayan insanların içlerinde hissettikleri bu sıkıntıları muğlak, belli belirsiz, soyutmuş gibi algıladıklarını gözlemledim. Öncelikle yapılması gereken kafamızın içinde dönüp duran olumsuzlukları somutlaştırmak. Bunları bir kağıda yazın…

İLHAM GELMESİNİ BEKLEME, YAP

Bazıları, içten bir enerjinin gelmesini, pozitif duyguların gökten falan gelmesini bekler, bu oldukça teslimiyetçi miskin bir kabulleniş durumudur. Şair değilseniz oturup ilham gelmesini bekleme. Küçük hedefler için adım atmaya başla. Adım attıkça, yaptıkça enerjisi bilinçaltından gelecektir.

İYİLİK YAPMANIN GÜCÜNÜ ISKALAMA

Başkalarına yardım etmek kendine yardım etmektir aynı zamanda. Özellikle sana benzer sorunlar olumsuzluklar yaşayan insanlara herhangi bir şekilde destek olmaya gayret et, elinden ne geliyorsa onu yapman yeterli. İyilik yapmak ruhu besler. Bu, birinin ağır paketleri taşımasına yardım etmek veya yabancı birine yol tarif etmek kadar basit bir şey de olabilir.

ÇEVRENDEKİ DÜNYADAN ZEVK AL

Zaten yeterince sorun yaşıyorsan, yapacağın şey çevrende sana iyi hissettiren şeylere odaklanman. Keyif alacağın her şeye dikkat et. Bir hobi, bir etkinlik, iyi bir kahvenin verdiği keyif… Bu bir kuş, bir ağaç, güzel bir gün doğumu veya gün batımı, hatta birisinin giydiği bir elbiseyi güzel bulmak bile olabilir. Keyif aldığın, zevk aldığın şeylere odaklan, deneyimle.

İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİR VE GÜÇLENDİR

Ailemiz, dostlarımız, sohbetinden hoşlandığımız insanlarla bağlantıları güçlendirmek çok önemli… Sana iyi hissettiren insanlarla bağlarını sürdürüve güçlendir. Arkadaşlar veya aile üyeleri ile güçlü sosyal bağlantılar kurmak, kendine olan inancını artırır. Bu konuda yapılan uzun vadeli çalışmalar, iyi ilişkilerin daha iyi sağlık ve daha uzun bir yaşam ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

YENİ BİR ŞEY ÖĞREN; YENİ BİR ETKİNLİK BUL

Yeni ortamlar, hobiler, etkinlikler, kurslar… Kendi dünyandan çık ve zihnini yeni alanlara aç. Satranç öğrenmek, bir folklor grubuna katılmak, resim kursuna gitmek, bir koronun parçası olmak… Sosyalleşme imkanı artarken, yeni bir şey öğrenmek bilinçaltındaki enerjiyi uyandırıp besleyecektir.

SORUNUNA KARŞI ESNEKLİĞİ ARTIR

Yaşanan sorunlara saplanıp kalmak, sanki ömrümüze işlemiş gibi bir tutum içerisine girmek depresyona ve umutsuzluğa sürükler. Kaybın, stresin, başarısızlığın veya travmanın seni ezmesine izin vermek yerine bunları öğrenme deneyimleri olarak kullan. Neleri öğrenmene yaradı, bedeli büyük olsa da neleri fark etmeni sağladı, artık o konuda tecrübeli ya da kendinden emin misin, artık neler yapabilirsin? Bu bakış açılarına odaklan ve daha iyi bir geleceğe adım at. Hayat sana bir limon verdiğinde, ekşi bir limondan başka neyim var ki diye düşünmek yerine; limonata yap.

OTOHİPNOZLA FARKINDALIK EGZERSİZİLERİ YAP

Zihninin imkanlarını keşfet, sahip olduğun en güçlü silah beynindir ve onu lehine nasıl kullanabileceğini, insan zihninin sonsuz değişim ve dönüşüm gücünü fark etmeye zaman ayır. Yıllardır otohipnoz ve meditasyonun insanlara sağladığı olağanüstü öz imkanları gözlemliyorum. Geçmişteki sorunlar ya da gelecekteki zorluklar üzerine düşünmek zihinsel kaynakları güçsüzleştirir ve yaşadığın andan zevk almanızı engeller. Kontrol edemediğin şeyleri bırak ve şimdiye, olduğun ana odaklan. Bunları kendi kendine yapabilmen için otohipnoz eğitimleri, meditasyon dersleri al.

