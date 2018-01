75. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Küre Ödüllerini kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

75. Altın Küre ödüllerine, Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel saldırıya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “siyah” protesto damgasını vurdu. Fatih Akın In The Fade (Paramparça) ile Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı.

İşte Altın Küre kazananlar…

Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills Oteli’nde düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni’nde davetliler Hollywood’daki cinsel istismar mağdurlarına destek olmak için kırmızı halıda siyah rengi tercih etti.

Sunucu ABD’li komedyen Seth Meyers, ödül töreninin başında Hollywood’u taciz skandallarıyla sarsan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a atıfta bulunarak; “Fil aramızda değil” yorumunu yaptı.

Reese Witherspoon’un yapımcılığını üstlendiği “Pretty Little Liars” dizisindeki rolüyle TV-mini dizi alanında “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Nicole Kidman, sahneye “İşte kadınların gücü” tezahüratlarıyla çıktı. 50 yaşındaki oyuncu, konuşmasında “Bu tartışmayı (sinema endüstrisinde cinsel taciz) canlı tutalım” dedi.

“The Handmaide’s Tale”deki rolüyle TV- Drama dizisi alanında “En İyi Kadın Oyuncu”ödülene layık görülen Elizabeth Moss ise ödülünü feminist yazar Margaret Atwood’a adadı. Dizinin uyarlandığı ve ülkemizde Damızlık Kızın Öyküsü ile yayımlanan kitaptan uyarlanan dizinin yazarından alıntı yapan 35 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Artık bir kitabın kenarlarındaki beyaz boşlukların içinde yaşamıyoruz. Artık hikayeler arasındaki boşluklarda değiliz. Biz o hikayelerin kendisiyiz ve artık kendi öykülerimizi kendimiz yazıyoruz.”

Harvey Wienstein tarafından tecavüze uğradığını belirten Rose McGowan tarafından sessiz kalmakla suçlanan Mery Streep ise konuyla ilgili olarak, “Bu özel anın içinde tüm cesaretimizi toplayarak, kalın siyah bir çizgi halinde bir araya geldik” açıklamasını yaptı.

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

En İyi Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Nicole Kidman, “Big Little Lies”

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Sterling K. Brown, “This is Us”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Alexander Skarsgard, Big Little Lies

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN TELEVİZYON YAPIMLARI

En İyi TV dizisi (Drama): “The Handmaid’s Tale”

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Ewan McGregor, Fargo

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Aziz Ansari, Master of None

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Laura Dern, Big Little Lies

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Yabancı Film: In The Fade, Fatih Akın

En iyi animasyon filmi, Coco

İşte 75. Altın Küre Ödülleri listesi:

The Shape of Water -Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü Drama

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi

James Franco, “The Disaster Artist”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü – Drama

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü

Allison Janney, “I, Tonya”

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü – Dram

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi

Lady Bird

En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü

Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Fatih Akın’ın Almanya/Fransa ortak yapımı filmi “In The Fade”, Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü, In The Fade’de rol alan Diane Kruger ile aldı.

En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü

“In the Fade”

En İyi Müzik Altın Küre Ödülü

Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü

This Is Me” — “The Greatest Showman”

En İyi Animasyon Film Altın Küre Ödülü

“Coco”

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü – Drama

“The Handmaid’s Tale,” Hulu

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi

“The Marvelous Mrs. Maisel,” Amazon

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü – Drama

Sterling K. Brown, “This Is Us”

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü – Müzikal ya da Komedi

Aziz Ansari, “Master of None”

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü – Drama

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü – Müzikal ya da Komedi

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü – Mini dizi/TV filmi

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü – Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü – Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Laura Dern, “Big Little Lies”

Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü – Mini dizi/TV filmi

Ewan McGregor, “Fargo”

En İyi Mini dizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü

“Big Little Lies”

Cecil B. DeMille Özel Ödülü

Oprah Winfrey