71 YAŞINDA CHER GİBİ OLMAK İÇİN PLANK YAP





Cher’in 71 yaşında bu kadar seksi görünmesinin sırrı nedir bilmiyorsan hemen söyleyelim; PLANK!

“Şarap gibi kadın” tanımlamasına cuk oturan bir kadın, o. ‘Believe’, ‘Turn Back Time’ gibi en ünlü hit’lerini seslendirdiği Billboard Müzik Ödülleri’nde sahnede büyük şov yapan efsanevi şarkıcı, muhteşem fiziğiyle de göz kamaştırdı.

Performansını gerçekleştirdikten sonra Billboard İkon Ödülü’nü alırken konuşma yapan şarkıcı, “Ben 71 yaşındayım ve beş dakika boyunca plank yapabiliyorum, tamam mı?” diyerek seyircilerden büyük alkış aldı.

Biz de Cher’den ilham alıp doğru plank nasıl yapılır sorusuna bu videoyla cevap veriyoruz.