70. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Emmy Ödülleri’nin kazananlarını açıklıyoruz!
Bu yıl 70’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri yine renkli görüntülere şahit oldu. Claire Foy The Crown’daki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçilirken, Matthew Rhys The Americans’daki muhteşem performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödüle layık görüldü. En iyi TV dizisi ise beklediğin üzere Game of Thrones!
İşte Tüm Kazananlar:
En İyi TV Dizisi, Drama
“Game of Thrones”
En İyi TV Dizisi, Komedi
“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)
En İyi Erkek Oyuncu, Drama
Matthew Rhys, “The Americans”
En İyi Kadın Oyuncu, Drama
Claire Foy, “The Crown”
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi
Bill Hader, “Barry”’
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi
Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi
Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”
En İyi Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi
Regina King “Seven Seconds”
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Aktör
Alec Baldwin, “Saturday Night Live”
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Aktris
Kate McKinnon, “Saturday Night Live”
Sınırlı Dizi/Film Dalında En İyi Yardımcı Aktör
Jeff Daniels “Godless”
Sınırlı Dizi/Film Dalında En İyi Yardımcı Aktris
Merritt Wever “Godless”
En İyi Yarışma Programı
“RuPaul’s Drag Race”
En İyi Drama Dizisi Yazarı
Joe Weisberg “The Americans”
En İyi Komedi Dizisi Yazarı
Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni
Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Drama Dizisi Yönetmeni
Stephen Daldry “The Crown”