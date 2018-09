70. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Emmy Ödülleri’nin kazananlarını açıklıyoruz!

Bu yıl 70’incisi düzenlenen Emmy Ödülleri yine renkli görüntülere şahit oldu. Claire Foy The Crown’daki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçilirken, Matthew Rhys The Americans’daki muhteşem performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödüle layık görüldü. En iyi TV dizisi ise beklediğin üzere Game of Thrones!

Women’s Health Amerika’nın Ekim kapak kızı Chrissy Teigen de eşi John Legend ile harika görünüyordu!

İşte Tüm Kazananlar:

En İyi TV Dizisi, Drama

“Game of Thrones”

En İyi TV Dizisi, Komedi

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

En İyi Erkek Oyuncu, Drama

Matthew Rhys, “The Americans”

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Claire Foy, “The Crown”

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi

Bill Hader, “Barry”’

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Erkek Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi

Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

En İyi Kadın Oyuncu, Mini Dizi/TV Filmi

Regina King “Seven Seconds”

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Aktör

Alec Baldwin, “Saturday Night Live”

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Aktris

Kate McKinnon, “Saturday Night Live”

Sınırlı Dizi/Film Dalında En İyi Yardımcı Aktör

Jeff Daniels “Godless”

Sınırlı Dizi/Film Dalında En İyi Yardımcı Aktris

Merritt Wever “Godless”

En İyi Yarışma Programı

“RuPaul’s Drag Race”

En İyi Drama Dizisi Yazarı

Joe Weisberg “The Americans”

En İyi Komedi Dizisi Yazarı

Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni

Amy Sherman-Palladino “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Drama Dizisi Yönetmeni

Stephen Daldry “The Crown”