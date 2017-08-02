7 ADIMDA HORLAMAYI DURDUR





Yetişkinlerin yüzde 45’i zaman zaman horluyor. Horlamak aslında ciddi bir problemdir. Horlayan insanların yüzde 75’inde obstrüktif uyku apnesi bulunur. Bu da kalp hastalıkları riskini artırır. Horlama evlilikte de büyük sorunlara neden olabilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, bunun yerine, horlamayı bırakmanıza yardımcı olabilecek doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri öneriyor.

UYUDUĞUN POZİSYONU DEĞİŞTİR

Sırt üstü yatarsan dilinin tabanı ve damağının yumuşak kısmı boğazınızın arka duvarına çöker ve uyku esnasında ses çıkarır. Yana dönerek yatman bunu önlemeye yardımcı olabilir.

Bir vücut yastığı (tüm vücudu destekleyen tam uzunlukta bir yastık) yatış pozisyonunda düzeltme sağlar. Yana yatarak uyuyabilmeni sağlar ve bu da horlamanı büyük ölçüde azaltabilir.

Horlama, uyku pozisyonundan bağımsız olarak devam ederse, obstrüktif uyku apnesi horlamanın nedeni olabilir. Bu durumda bir doktora görün.

KİLO VER

Kilo vermek horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir ama bu kesin bir çözüm de değildir. Sonuç olarak zayıf insanlar da horlar.

Eğer kilo aldıysan ve horlamaya başladıysan kilo vermen horlamayı durdurmana yardımcı olabilir. Boynunun etrafında kilo alırsan, aldığın kilolar boğazın iç çapını sıkarak, uyku sırasında horlamana neden olabilir.

UYKUDAN ÖNCE ALKOL HORLAMAYA NEDEN OLUR

Alkol ve sakinleştiriciler, boğazının arkasındaki kasların dinlenme tonusunu azaltır; bu da daha çok horlamana neden olur. Uyumadan dört ila beş saat önce alkol içmek horlamayı daha da kötüleştiriyor. Normalde horlamayan insanlar alkol aldıktan sonra horlayabilirler.

İYİ UYKU HİJYENİ UYGULA

Kötü uyku alışkanlıkları (zayıf uyku hijyeni olarak da bilinir), alkol alımına benzer bir etki yapabilir. Mesela uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak, nihayetinde aşırıya kaçtığın anlamına gelir. Sert ve derin uyuduğunda, kaslar flopi yapıyor, bu da horlamaya neden oluyor.

BURUN GEÇİTLERİNİ AÇ

Horlamanın burunda başlaması durumunda, burun pasajlarının açık tutulması horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir. Açık burun pasajı havanın yavaşlamasına izin veriyor. Eğer burun kanalların herhangi bir sebepten ötürü tıkalıysa hızlı dolaşan hava horlamaya neden olacaktır.

Yatmadan önce sıcak bir duş burun kanallarının açılmasına yardımcı olur. Ayrıca, duşta burnunu tuzlu suyla durula. Kanalları açmaya yardım etmek için duş alırken burnunu parmağınla yıka. Burun kanallarını açmak için tuzlu su çözeltisiyle birlikte, sinüzit kürü de kullanabilirsin. Eğer sorun damağında değil de burnundaysa, eczanelerden alabileceğin burun bantları da burun pasajlarını kaldırmak ve açmak için kullanılabilir.

YASTIĞINI DEĞİŞTİR

Yastık kılıfın en son ne zaman değiştirdin? Yastığında bulunan alerjinler horlamana neden olabilir.

Tozlar yastıklarda birikir ve horlamaya neden olabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evcil hayvanların yatakta uyumasına izin verilmesi, onların yatağında tüy bırakmasına neden olur bu da rahat nefes almanı engelleyebilir. Eğer gündüzleri iyi hissediyor da akşamları nefes almakta zorlanıyorsan, bu gibi sebepler horlamanın nedeni olabilir.

Yastıklarını sık sık havalandır ve yastık kılıflarını kısa aralıklarla değiştir. Ve tabii ki evcil hayvanlarını yatak odandan uzak tut.

VÜCUDUNU SUSUZ BIRAKMA

Bol miktarda sıvı tüket. Burnundaki ve yumuşak damağındaki enzimler kuruduğunda yapışkan oluyor. Bu da horlamaya neden oluyor. Sağlıklı kadınların günde yaklaşık 11 bardak (bütün içeceklerden), erkeklerin ise yaklaşık 16 bardak tüketmeleri gerekir.

