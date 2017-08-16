6 YIL SONRA 13’ÜNCÜ DENEMEDE İKİZ SAHİBİ OLAN ÇİFT





Kandemir çifti, çocuk sahibi olmak için 6 yıl bekledi. 13. tüp bebek denemesinde muradına eren Kandemir ailesinin yeni ikiz üyeleri Deniz ve Demir kardeşler, 2 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından İstinye Üniversite Hastanesi’nden taburcu edildi. Anne Elif Kandemir, “Herkesin uğursuz saydığı ‘13’ bizim uğurlu rakamımız oldu. İkiz bebek sahibi olduk” diye konuştu.

Elif ve Derya Kandemir çifti için zorlu yolculuk 6 yıl önce başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin ilk tüp bebek denemesi başarısızlıkla sonuçlandı, ancak Elif Kandemir pes etmedi. Bir, iki, üç derken çift altı yıl içinde 12 tüp bebek denemesi yaptı fakat, sonuç hep hüsran oldu. Ancak nihayet 13. denemede çifte müjdeli haber verildi: “İkiz bebekleriniz yolda!”

“BİR AN OLSUN VAZGEÇMEDİM”

Çocuk sahibi olmak için uzun ve zorlu bir mücadele veren anne Elif Kandemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şimdi söylemesi kolay ancak altı yıl uzun bir süre. Tüp bebek yönteminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda kadınlar bu başarısızlığın sorumluluğunu kendine yüklüyor. Bunu ben de yaşadım. Benim şansım, eşimin ve doktorlarımın psikolojik olarak bana çok destek olmasıydı. Bu destekle birlikte umudum giderek arttı. Hatta 13. tüp bebek denememizde de başarısız olsak da, biz yine vazgeçmeyecektik. Herkesin uğursuz saydığı ‘13’ bizim uğurlu rakamımız oldu. İkiz bebek sahibi olduk. Buradan özellikle bu süreci benim gibi zorlu yaşayan anne adaylarına seslenmek istiyorum. Asla pes etmesinler ve umutlarını yitirmesinler.”

29. HAFTADA GELEN MUTLULUK

13. tüp bebek denemesinin başarılı olmasının ardından Kandemir çiftini başka bir zorluk bekliyordu. ‘Riskli gebelik’ teşhisi konan Elif Kandemir, doğuma iki ay kala hastaneye yatırıldı. Anne adayının sağlık kontrollerini üstlenen ve doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Muzaffer Uçarer, “Elif Hanım’ın erken doğum ve düşük yapma riski vardı. Başarılı olan 13. tüp bebek denemesinin de hüsranla sonuçlanmaması için hastamızı yakın takibe aldık. Ancak rahim ağzında incelmeler ve açılmaların başlaması üzerine, vakit kaybetmeden hastaneye yatırdık. Bu süre zarfında hastamızı ayakları havada olacak şekilde sürekli yatırdık, medikal olarak yakından takip ettik, beslenmesinden psikolojisine kadar tüm süreçlerde kendisinin yanında olduk. Ne mutlu bize ki 29. haftada bebeklerimizi dünyaya getirdik” dedi.

İKİ AY 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDILAR

1000 gram ve 1100 gram ağırlığında dünyaya gelen Deniz ve Demir kardeşler, solunun sıkıntısı nedeniyle hemen yoğun bakıma alındı. Bebeklerin bakımını İstinye Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Klinik Şefi Uzman Doktor Burçin İşcan üstlendi. Tam bir ekip çalışması içinde çalıştıklarını söyleyen Uzm. Dr. İşcan, “6 yıllık hasret ve riskli bir gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen bebeklerimizi iki ay yoğun bakımda tuttuk. 70. günde onları anne-baba kucağına sağlıkla teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

