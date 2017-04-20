6. DİYET ŞENLİĞİ, SAĞLIK YAŞAM TRENDLERİNİ İSTANBULLULARLA BULUŞTURACAK





Ünlü diyetisyenler ve beslenme uzmanları, 6. Diyet Şenliği’nde ziyaretçilerle buluşacak.

“Diyetin mevsimi olmaz, şenliği olur” sloganıyla düzenlenen Diyet Şenliği’nin altıncısı, 19-20-21 Mayıs tarihleri arasında Emaar Square Mall’da gerçekleştirilecek. Diyetisyenlerin, egzersiz uzmanlarının ve doktorların izleyicilerle bir araya geleceği organizasyon kapsamında, dünyaca ünlü markaların sağlıklı beslenmeye yönelik ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak. Diyet yapmanın sadece yasaklarla dolu bir yaşam anlamına gelmediğinin de vurgulanacağı Diyet Şenliği’ndeki tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Her yıl diyetisyendunyasi.com tarafından düzenlenen Diyet Şenliği, altıncı yılında Emaar Square Mall’da olacak ve tüketicilere sağlık dolu anlar yaşatacak.

Diyetin ancak renklendirilirse sürdürülebilir olabileceği mesajını veren Diyet Şenliği, beden ve ruh sağlığına dikkat etmek isteyenleri, sağlıklı yaşama destek veren ulusal ve uluslararası pek çok markayla da buluşturacak.

Geçtiğimiz yıl Diyet Şenliği’ne 60 binden fazla kişi katılmıştı

Katılımcılar, Diyet Şenliği’nde markaların yepyeni ve sağlıklı ürünlerini deneyimleme fırsatı bulurken; yemek ve fotoğraf atölyeleri, diyetisyen söyleşileri, vücut analizi ve uzman sohbetleri gibi etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Her yıl tüketicilere “Diyetin Mevsimi Olmaz Şenliği Olur, Diyeti Çeşitlendirebilirsen Sürdürebilirsin” düşüncesini aktaran Diyet Şenliği’ni geçtiğimiz yıl, 60 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

