6. DİYET ŞENLİĞİ BAŞLIYOR





“Diyetin mevsimi olmaz, şenliği olur” sloganıyla düzenlenen Diyet Şenliği’nin altıncısı, 19-20-21 Mayıs tarihleri arasında Emaar Square Mall’da gerçekleştirilecek.

Şef Arda TÜRKMEN, Özge ULUSOY, Diyetisyen Taylan KÜMELİ gibi isimlerin ziyaretçilerle bir araya geleceği organizasyon kapsamında, dünyaca ünlü markaların sağlıklı beslenmeye yönelik ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Diyet yapmanın ancak renklendirilebilirse, sürdürülebilir olacağının vurgulanacağı Diyet Şenliği’ndeki tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Her yıl diyetisyendunyasi.com tarafından düzenlenen Diyet Şenliği, altıncı yılında Emaar Square Mall’da olacak ve katılımcılara sağlık dolu anlar yaşatacak.

“Diyeti çeşitlendirirsen sürdürebilirsin” mesajını veren Diyet Şenliği, beden ve ruh sağlığına dikkat etmek isteyenleri, sağlıklı yaşama destek veren ulusal ve uluslararası pek çok markayla ve uzmanlarla buluşturacak.

6. Diyet Şenliği’nde Şef Arda TÜRKMEN, Özge ULUSOY, Diyetisyen Taylan KÜMELİ gibi isimler, 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl Diyet Şenliği’ne 60 binden fazla kişi katılmıştı.

Katılımcılar, Diyet Şenliği’nde markaların yepyeni ve sağlıklı ürünlerini deneyimleme fırsatı bulurken, diyetisyen söyleşilerine ve tüm konuşmacı seanslarına ücretsiz katılabilecek. Aynı zamanda ücretsiz vücut analizi yaptırma imkanı bulabilecek.

Her yıl ziyaretçilere “Diyetin Mevsimi Olmaz Şenliği Olur” , “Diyeti Çeşitlendirebilirsen Sürdürebilirsin” düşüncesini aktaran Diyet Şenliği’ni geçtiğimiz yıl, 60 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

6. Diyet Şenliği Söyleşi Programı

19 Mayıs Cuma

Moderatör : Radyo D Müzik Direktörü Sunny

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• 13.00 – 14.00 : Egzersiz Uzmanı Ebru KARADUMAN – Her Yaşta Egzersiz

• 14.00 – 15.00 : Diyetisyen Taylan KÜMELİ – Diyetin Püf Lokmaları

• 15.00 – 16.00 : Şef Aydan ÜSTKANAT – Şekersiz Bir Mutfak

• 16.00 – 17.00 : Squatgirl Doris HOFER – Sporcu Anne Yemekleri

• 17.00 – 18.00 : Egzersiz Uzmanı Murat BÜR – Açık Havada Spor (Lütfen Yürü)

20 Mayıs Cumartesi

Moderatör : Radyo ve TV Program Yapımcısı Mert RUSCUKLU

• 13.00 – 14.00 : Diyetisyen Serap AKYOL – Modern Yaşamda Besin Destekleri

• 14.00 – 15.00 : Yrd. Doç. Dr. Sibel DEMİRCİOĞLU – Güvenilir Gıdanın Peşinde

• Yüksek Kimyager Levent ELİBOL – Güvenilir Gıdanın Peşinde

• 15.00 – 16.00 : Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA – Gıda Risklerinin Yönetilmesi

• 16.00 – 17.00 : Diyetisyen Ali DERELİ – Diyet Yolculuğunda Motivasyon

• Uzman Diyetisyen Müge ÖZYURT ŞAFAK – Diyet Yolculuğunda Motivasyon

• 17.00 – 18.00 : iconjane Ferhan TALİB – Fit Gardrop

21 Mayıs Pazar

Moderatör : Radyo ve TV Program Yapımcısı Mert RUSCUKLU

• 13.00 – 14.00 : Şef Arda TÜRKMEN – Mutfağınızda Şef Sizsiniz

• 14.00 – 15.00 : Uzman Doktor Gökhan MAMUR – Çocuk Dünyasında Obezite

• Diyetisyen Buket MAMUR – Çocuk Dünyasında Obezite

• 15.00 – 16.00 : Özge ULUSOY – Fit Sohbetler

• Nilgün BODUR – Fit Sohbetler

• 16.00 – 17.00 : Diyetisyen Ceren BATMAZ SARI – Tarladan Fincana Kahve

• 17.00 – 17.30 : Uzman Diyetisyen İpek AĞACA ÖZGER – Cevizle Gelen Sağlık

• 17.30 – 18.00 : Diyetisyen Hülya ÇAĞATAY – Cranberry’nin Beslenmedeki Yeri

