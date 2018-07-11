5K SÜRENİ PİLATES İLE KISALT





5K süreni kısaltmanın yolu bulundu.

Daha hızlı bir 5K için yeni bir silahın var. Brezilyalı araştırmacılar, 12 haftalık bir Pilates programı sonucunda koşucuların, 5K sürelerini 2,5 dakika düşürdüğünü saptamış. Merkez bölgesine odaklanan ve leg circle ve rollup hareketlerinin sıkça kullanıldığı bu programı uygulayanların, VO2max. seviyelerini de ciddi şekilde artırdığı görülmüş ki bu, koşuda nefesi ekonomik kullanabilmek için çok değerli. Araştırmacılar, pilatesin omurgayı, gövdeyi ve kalça stabilitesini geliştirdiğini ve böylece daha etkili adımlara sahip olmana yardımcı olarak performansını geliştirdiğini ileri sürüyor.

