50 YAŞINDAKİ SALMA HAYEK HÂLÂ MUHTEŞEM





Hollywood’un şüphesiz hâlâ en seksi kadınlarından biri olmayı başaran Latin aktris Salma Hayek, 11 Ağustos’ta Instagram hesabına koyduğu ‘sulu’ fotoğrafla gündeme geldi.

Meksikalı oyuncu Salma Hayek’in geçtiğimiz günlerde Instagram’daki kişisel hesabına koyduğu fotoğraf, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. 2 Eylül’de 51 yaşına basacak olan yıldız, Kosta Rika’daki tatilinde bahçede bikiniyle duş aldığı fotoğrafın altında suyun önemine dikkat çekerek, fotoğrafın altına hem İngilizce hem İspanyolca şunları yazdı: “Su, insanoğlu için en gerekli ve en güzel lezzet.”

Toprak tonlarındaki bikinisi ve kaslı vücuduyla dikkatleri üzerine toplayan Salma Hayek, adeta orta yaşa meydan okuyor. Muhteşem fiziğiyle genç kızlarınkini aratmayan fiziğiyle aktris, yine Instagram hesabında “Pure Vida” (Saf Hayat) isminde bir video paylaşmıştı. Videoda yağmur ormanlarında, iki ahşap platform arasında halatla köprü kurarak baş aşağı durarak hareket eden yıldız, ne kadar güçlü, esnek ve sağlıklı olduğunu ispat etmişti.



