Daha güçlü kollara sahip olmak için, antrenmanlarında sadece 5 dakika ayırarak bu 5 hareketi uygulaman yeterli olacak.
1- Bent-over Row
- Dizlerini hafif kırarak öne doğru eğil ve sırtının düz olduğundan emin ol.
- Kollarını düz bir şekilde aşağıya uzattıktan sonra ağırlıkları eline al ve göğüs hizana doğru çek. Omuzlarını mümkün olduğunca sıkı tut. Sırtının bükülmediğinden ve sırt kısmına yüklenmediğinden emin olmalısın.
- Yavaşça, kollarını ilk pozisyona geri al. Bu, bir tekrardır. Bu hareketi 1 dakika boyunca yapabildiğin kadar yapmalısın.
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