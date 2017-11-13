5 ADIMDA PAZARTESİ SENDROMUNU YEN

Meselelere pazar gününden müdahale ederek pazartesi sendromu derdini kolaylıkla atlatman mümkün.

1- Tüm haftayı planla

Hafta içerisinde yapacağın işleri önceden planlaman, yapacağın işleri unutmanın önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda sana güzel bir perspektif kazandırarak zorlukları kolaylıkla aşman konusunda sana yardımcı olacak. Toplantılar, yemeklerin ya da ev işlerin olabilir; planlayacaklarını en iyi sen biliyorsun.

2- İş yapma

Evet, hafta içi için plan yapman biraz iş yapmak gibi duruyor. Fakat bunun haricinde hafta sonu evinde asla ofis işi yapmamalısın. Cumartesi ve pazar günleri rahatlamalı ve enerjini tekrar toplamalısın. E-maillerine pazartesi günü bakmaya başlarsın.

3- Güzel şeyler yap

Yapacağın şey seni şöyle ya da böyle tatmin etmeli. Yoga, meditasyon, yürüyüş ya da köpeğini gezdirmek olabilir. Tüm bu aktiviteler, gerçek seni ifade etmeni sağlayacaktır. O yüzden hafta sonunda mutlaka kendin için bir şeyler yapmalısın.

4- Güzel bir uyku çek

Tüm o stresli günlerin öncesinde berbat bir uyku saklı olabilir mi? Hiç de mantıksız gelmiyor. Pazar günü güzel bir uyku çekmen, yeni haftaya enerjik başlamanı ve tüm hafta boyunca dikkatini muhafaza edebilmeni sağlayacak.

5- Pazar gecesi alkol alma

Pazar günlerinde partilemek mi? Bir daha düşün. Bir kadeh alkol sınırın olsun. Alkol meselesini asla abartmamaya çalış. Pazartesi sabahları zaten yeterince kötü. Haftaya akşamdan kalma olarak başlamak istemezsin değil mi?