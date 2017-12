5 ADIMDA GÜZELLİK RUTİNİNİ YENİLE

Çoğumuz bakım ve güzellik konusunda alışık olduğumuz rutinden vazgeçemiyoruz. Fakat yeni mevsimle birlikte hazır yenileniyorken, bu konuya da el atmakta bir sakınca yok. Rutinin dışına çıkmanı sağlayacak, kolay ve hızlı sonuçlar alabileceğin pratik fikirleri senin için derledik. Denemekten korkma!

MİNİMAL MANİKÜR

Telefonumuzdaki fotoğraflar yalan söylüyor olamaz: Tırnaklarımızı süslemeyi seviyoruz! Ancak Manikür Uzmanı April Foreman, “Kısa, temiz, sade tırnaklar daima bir tazelik hissi veriyor” diyor. Bakımlı ve parlak tırnaklara sahip olmak istiyorsan, yüzeyini pürüzsüzleştirmek için her hafta törpüyle parlatmayı alışkanlık hâline getirmelisin. Eğer bu sıkıcı geliyorsa, tırnağındaki sorunları kalın bir film tabakası ile örterek tırnağın kusursuz görünmesine yardımcı olan Flormar CC Correct & Conceal Nail Enamel ile sahte bir efekt yaratabilirsin. Parlatma etabından sonra, kütiküllerini geriye iterek tırnak diplerini düzeltip, her yıkamadan sonra da yapışkan olmayan bir el kremiyle bakım yapmalısın. Bunun için L’Occitane Yasemin & Bergamut Parfümlü El Kremi’ni deneyebilirsin. Daha yoğun bir bakım istiyorsan, Yves Rocher Bitkisel Tırnak Bakım İksiri’ni tırnak diplerine yedirerek tırnaklarını güçlendirebilirsin.

KAJAL SÜRMELER

Gözleri belirginleştiren bu sürmeler her gün kullandığımız bir terim hâline geldi. Nedeni ise zengin pigmentlerle ve yumuşatıcılarla yüklü oluşları, geride mükemmel renk bırakmaları ve çok yönlü kullanıma imkân veren külahımsı şekilleri. Kleopatra’yı andıran bir keskinliğe ulaşmak için kajalın ucunu kirpiklerinin üzerinden kaydır. Eğer kirli bir far efekti yaratmak istiyorsan ürünü yan tutarak göz kapaklarına uygula. Makyaj Artisti Joanna Schlip, “Kajallar oldukça dayanıklı ve dağıtmaları da çok kolay” diyor. Yves Rocher Sürme Etkili Göz Kalemi’ni deneyebilirsin.

ÇİLLER!

Makyaj sanatçılarının modellerin yüzlerine sahte çiller dokundurarak mükemmel bir görüntü yarattığını biliyorsundur (tıpkı Gucci Westman’in Oscar de la Renta defilesinde yaptığı makyaj gibi). Westman, “Çiller gençlik sinyali verir, yüze gerçek bir karakter kazandırır” diyor. Eğer çillerin varsa sakın onları kapatmaya çalışma. Fondöten yerine de BB krem kullan. Maybelline Dream Fresh BB Krem , jel formülüyle hafif bir kapatıcılık sağladığından çillerini kapatmadan fondöten işlevi görebilir.

PARLAK SAÇLAR

Saçın çok uzun süredir matsa, onu pratik bir bakımla parlatma vakti geldi demektir. Saç Stilisti Guido Palau, “Parlak saçlar her türlü stili zenginleştirir” diyor. Saçını her sekiz ila 12 haftada bir uçlarından aldırman olası yıpranmaları önler. Fakat bu rutine, saçına ihtiyacı olan nemi sağlayabilecek bir yağ ile bakım yapmayı da eklemelisin. L’Oréal Elseve Mucizevi Yağ bu aşamada sana yardımcı olabilir. Eğer saçın kalın ve gürse, hem kabarmayı önleyen hem de saça ışıltı kazandırıp besleyen bir ürün tercih et. Otacı Argan Saç Bakım Yağı bu ihtiyacına karşılık verebilir. Durulama gerektirmeyen bu yağları, avuç içine bozuk para büyüklüğünde döktükten sonra nemli saçına orta kısımlardan uçlara dek uygulaman yeterli.

ŞAMPUAN ETKİLİ SAÇ KREMİ

Kozmetik Kimyager Jim Hammer, “Saçtaki kiri ve yağı temizlerken nemi ve saç rengini de götüren klasik sülfatlı şampuanların aksine, bu saç kremleri, formüllerindeki katyonik sürfaktanlar sayesinde yumuşak ve nazik temizlik etkisi yaratıyor” diyor. Saç Stilisti Nathaniel Hawkins ise, şampuan etkili saç kremlerinin, kuru ve elektriklenen saçlar için ideal oluşuna dikkat çekiyor. Eğer saçın yağlı ya da çok ince telliyse, haftada bir kez kullanman yeterli olacaktır. Palmer’s Olive Oil Formula Co-Wash Cleansing Conditioner başlangıç için iyi bir seçenek olabilir.