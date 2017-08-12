4 HAREKETLE BACAKLARINI, KALÇALARINI VE ÜST GÖVDENİ SIKILAŞTIR

Başlamamak için nedenin var mı?



Performansının en iyisini sergileyebilmek için, hangi antrenmanı seviyor olursan ol, çabuk, güçlü, çevik ve de dengeli olmalısın. Sağ kolun en az sol kolun kadar, sağ bacağın da en az sol bacağın kadar güçlü olmalı. Bu yüzden de tek taraflı antrenmanlar fazlasıyla önem taşıyor.

Mesele şu ki, fitness hedefleri ne olursa olsun, her kadın tek taraflı antrenmanlardan fayda görebilir. Bu yüzden, tek bir zamanda vücudunun tek bir tarafını kullanarak yapacağın ağırlık hareketlerine önem vermen gerek. Diğer taraftan bağımsız olarak tek tarafını çalıştırdığında formun düzelir, gücün artar ve zayıflıklarının farkına varırsın. Dahası, tek taraflı antrenmanlarda merkez bölgeni daha fazla çalıştırmış olursun. Bu da aynı zamanda dengeni de geliştirecektir.

Zaman içerisinde bu antrenmanları uygulamanın genel gücünü, hızını ve dengeni artırdığını fark edeceksin.