38 KİLO VERDİ, O ŞİMDİ BAMBAŞKA BİRİ…





YouTube yıldızı Hannah Howlett ismini hiç duydunuz mu bilmiyoruz. Lakabından belki onu daha iyi hatırlarsınız: “Yüksek Karbonhidrat Hannah!” Sevdiği tüm yemekleri kesince hayatındaki değişikleri anlatıyor. Öncelikle fiziksel değişim tabii ki! Tam 38 kilo vererek bambaşka bir kadına dönüşen Howlett, bir başarı hikayesinin başrol oyuncusu. Hikayesini ondan dinlemeye ne dersin?

Tüm hayatı boyunca kilolarıyla savaştı. Yıllarca yo-yo diyeti uygulamaya çalıştı. Sonra bir gün başka bir diyet metodu öğrenip onu uyguladı ve birkaç ayda beş kilo verdi. Her diyetin kendisi için bir kurtarıcı olduğunu düşündü. Öyle düşünmekte haklıydı da. Nasıl olsa yaptığı diyetlerin sonucunu bir şekilde kilo vererek alıyordu. Peki gerçekten kurtarıcı mıydı bu diyetler? Hayır! Ne kadar diyet yaptıysa ardından kiloları o kadar çabuk aldı. Egzersiz yapmak için enerjisi olmadığı için sadece diyetlere başvurdu. Değişen vücudunu her gördüğünde sinirleri bozuldu, psikolojisi alt üst oldu. Bir gün kilo alıp bir gün verdi. Mutsuzdu.

DEĞİŞİM

Hannah Howlett anlatıyor: “2014 yılının Ağustos ayında son ‘öncesi’ fotoğrafımı çektirdim. Yaptığım sıkı diyetlerden artık hasta olmuştum. Bu arada çiğ yiyecek tüketen bir vegandım, sonucunda kilo aldım. Her şeyi değiştirmem gerektiğini anladım, olmuyordu. Otlarla beslenerek kendime bir tür detoks programı uyguluyrdum ama bu beni tatmin etmiyordu. Çünkü bir yandan acıkıyordum. Verdiğim kilolar sonrasında açlık çekmeme sebep oldu. Ve tekrar yemeye başladım. Sonra kendime söz verdim, bedenimin gerçekten kabul ettiği bve ona iyi gelecek şeyleri yapmalıydım. Benim için en iyi yolu bulmalıydım. En iyi beslenme şeklini ve en iyi egzersizleri.

BESLENME

Çiğ yemek tüketirken bu ‘miti’ elimden geldiğince takip etmeye çalıştım ve bir anda kilo verdim. Bu yolculuktan önce, kahvaltıda 10 muzdan oluşan smoothie falan içiyordum. Öğle yemeği de buna benzer bir şeydi, koca bir meyve tabağı yiyordum mesela, bazen de smoothie içiyordum yine. Akşam yemeği içinse kendimi patatesle doldurdum. Yaklaşık 2500 ile 3000 kalori arası besleniyordum günde. Enerji seviyem yerlerdeydi.

Şimdi, güne 500 kalorilik bir sebze kahvaltısıyla başlıyorum, içinde mantar, karabiber ve soğan var. Öğle yemeği için içinde bir bardak bezelye, bir adet avokado ve içinde yeşillik olan yine bir bardak pirinç pilavıyla besleniyorum. Akşam yemeği küçük patateslerden oluşan bir salatayla son buluyor. Öğünlerde koca kaselerde meyve yemek yerine muz, elma gibi meyveleri ara öğün olarak tüketiyorum. Karbonhidratları da kesmeden beslenmenin iyi geldiğini söylemeliyim. Bu yüzden zaten ismim “Yüksek Karbonhidrat Hannah”. Bu sayede enerjimden bir şey kaybetmedim. Ve itiraf etmeliyim yine bu sayede altı ayda tam 18 kilo verdim.

Alışkanlıklarımı değiştirmeden önce depresyondaydım çünkü içkiyi ve sigarayı da bırakmıştım. Bu vazgeçişten bir yıl sonra, şimdilerde her ay bir iki defa içiyorum. Eğer diyetinizden her şeyi keserseniz bu işe yaramaz. Eğer kız arkadaşlarınızla dışarı çıkıp iki üç tek atmak hayatınızda varsa, bunu kesinlikle yapmalısınız. Sağlıklı hayatınızı mahvedecek bir şey değil bu, inanın bana. Arada bir bazı şeylere izin vermek, göz yummak gerek. Eşimle birlikte haftada bir vegan restoranlara gidip yemek yiyoruz. Böylece sebze ağırlıklı beslenmeden de tamamen uzaklaşmış sayılmıyorum.

EGZERSİZLER

Üç yıl önce kendime FitBit almıştım. Böylelikle yaptığım aktivitelerin, egzersizlerin seviyelerini görebilecektim. Sürekli koşuşturduğum bir işim vardı, koli falan taşıyordum. Günde ne kadar yürüdüğümü hesaplamaya başladım. Kendime hedefler koydum, mesela günde 10 bin adım atarak amacıma ulaşacaktım. Her gün daha da fazlasına zorladım kendimi. Sonra iyice gaza geldiğimi söylemeliyim. Haftada dört gün yarım saat boyunca egzersizler yapmaya başladım. Ruh halime göre değişen egzersizlerden bahsediyorum. Bazen 16 kilometre kadar bisiklete biniyorum, diğer bir gün yoga yapıyorum. Bu arada hiçbir jimnastik salonuna üyeliğim yok, bunu söylemeden geçmeyeyim.

Bak mesela bunları yapabilirsin.

Kendimi hiç kötü hissetmedim, aksine her gün geliştiğimi ve iyileştiğimi fark ettikçe özgüvenim de benimle birlikte değişiyordu, sağlamlaşıyordu. İstediklerimi yeme özgürlüğüyle birleşen spor faaliyetlerim, toplamda 38 kiloyu hayatımdan çıkarmamı sağladı. Yük gitti, rahatladım. Aslında ilk başlarda bu kadar çok kilo verebileceğimi hesap etmemiştim. İlk başta ilk altı ayda çok fazla kilo verip hedefi tutturacağınız düşünülür ama bu bir yanılgı. Bunu bir hayat tarzına dönüştürünce daha rahatladığın için daha kolay kilo verdiğin bir gerçek. Bunu unutmayın. Ne kadar çabuk kilo verirseniz o kadar çabuk kilo alıyorsunuz. Bunu da hiç unutmayın. Olmak istediğim ve yaşamak istediğim insanı yakalamak için tüm hayatımı değiştirmem gerekti ve sonuçtan çok memnunum.

ÖDÜL

Bu yolculuk hayatımı değiştirdi. Şimdi beş adet tarif kitabım var, 3000 bin takipçisi olan bir YouTube kanalım var. Benim gibi kilo vermek isteyen insanlara ilham kaynağı olmak büyük bir gurur ve mutluluk sebebi.

İLK VE EN ÖNEMLİ ÖNERİ

Bu sürecin biraz uzun olacağını hatırlayın. Sadece birkaç hafta yaptığınız diyetlerle hayalinizdeki vücut formuna kavuşamazsınız. Sizi hayatta iyi hissettirecek bir şeyler bulun ve onlara tutunun. Mesela bu sizin sağlıklı yaşamınızı destekleyen ve fitilleyen bir şey olsun. Sonra bunun işe yaraması için biraz zaman verin. Pek çok insan bunu bulamadığı için geri kilo alıyor. Çılgın diyetlerden sakının, inanılmaz yorucu egzersiz programlarıyla bünyenizi zorlamayın. Yapabileceğiniz, üstesinden gelebileceğinize inandığınız şeylere yönelin. Bunu yapabildiğiniz taktirde, kilo vermek hiç de zor olmayacak. Emin olun, kendinizi aslında o kadar da çok yormayacaksınız. İşte bu harika bir şey!



