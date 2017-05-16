



Bir 35 yaş güzellemesi… Bir kadının kendisiyle ve hayatıyla hesaplaşma hikayesi…

Arkadaşlarının Peri diye seslendiği PR’cı Perihan’ın, bir peri masalı olduğuna inandığı hayatı, bir günde alt üst olur. Kocası tarafından terkedilen Peri, işinin, aşkının ve çocuklarının hayatına kattığı tüm renklerden ve seslerden yoksun, bir boşlukta bulur kendini. 35 yaşındadır ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın hafızasına kazıdığı “yolun yarısı eder” hesabıyla, kendisi ile hesaplaşma ve kendisini bulma yolculuğuna çıkar.

Yalnız değildir bu yolculuğunda. Can dostları da yanındadır; Mavi saçlarından, tasarımcı imzalı elbiselerine, genç müzisyen sevgililerine kadar renkli bir hayat süren menajer Sezin; Yıllardır temsil ettiği büyük şirketin ağırlığını kıyafetleri ve davranışları ile taşıdığı yetmezmiş gibi evliliğini de sürdürmeyi başaran Yasemin ve çok çalışarak ve bol para kazanarak mutlu olmayı öğrenmiş mimar Merve.

Perihan, farkılılaşan ve kesişen hayatlar, olaylar ve hikayelerle dolu kapkaranlık bir ormanda yolunu bulmaya çalışır. Adeta Tarancı’nın gönderme yaptığı Dante’nin cehenneminden geçtikten sonra insana yaşadığını hissettiren buz gibi sulara atar kendini ve dostlarına seslenir: 35 çok güzel, gelsene!

PINAR ÇELİKEL, Gazetecilik yaptığı 22 yılın; yedi yılını günlük gazetelerde, üç yılını bir yayınevinde, 11 yılını dergilerde geçirdi. Son bir yıldır çağa uyum sağladı; artık online ortamda. En sevdiği şeyler gitmek, kaçmak, bilmediği yerleri, insanları keşfetmek, nefis yemekler tatmak, kızının güldüğünü görmek, hikayeler uydurmak, denizde uyumak, araba kullanmak, rüzgarı yüzünde hissetmek… Ve bunun için hiç üşenmeden kilometreler yapabilir. Boş vakitlerini gitmeyi hayal ettiği yerlere uçak bileti, uzaklarda kiralık daire arayarak ya da harita üzerinde rota yaparak değerlendirir. Firarlarını Instagram’dan pinarcelikell adıyla takip edebilirsiniz.

