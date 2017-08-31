3 VÜCUT TİPİ HAKKINDA HER ŞEY

Vücut tipin hakkında daha fazla bilgi edinerek zayıflama stratejinde değişiklikler yapabilirsin.

Şekiller ve ölçüler her ne kadar farklılık gösterebilse de, çoğumuz kendi vücudumuzu üç vücut tipi (endomorf, ektomorf ve mezomorf) içerisinde kategorize edebiliriz.

Vücut kompozisyonunun özgürleştirici bir boyutu bulunuyor; çünkü sana yağsız vücut kütlesine odaklanma konusunda yardımcı oluyor. Tartıdaki rakamlar ne derse desin; eğer sen sağlıklı bir vücut kompozisyonu aralığındaysan, iyisin demektir. İdeal vücut kompozisyonun ise hedeflerine göre değişiyor. Eğer sürekli yarışlara katılan bir sporcuysan, vücudundaki yağ miktarının düşük olmasını hedeflersin (vücut tipini değerlendirmeye alarak tabii). Fakat asla sıfır yağa sahip olamayacağını ve az yağ kütlesine sahip olmanın her daim iyi anlama gelmeyeceğini de bilmelisin.

Kadınlar, doğal olarak erkeklerden daha fazla kas kütlesine sahiptir. Vücut fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için daha fazla yağ kütlesi barındırırız. Kadınlarda vücut-yağ oranı %14-%30 aralığında sağlıklı kabul edilirken, erkeklerde bu aralık %6-%25 olarak değerlendiriliyor. Eğer bu aralığın alt seviyelerindeysen, yağ kaybetmeye odaklanmak sana performans açısından çok da bir fayda sağlamayacaktır. Hatta, kendine zarar bile verebilirsin.

O halde, olası zararları engellemek ve faydaları maksimum seviyeye çıkarmak için 3 vücut tipini yakından inceleyelim.