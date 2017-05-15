3 BİN KİŞİ DOĞA İLE İÇ İÇE KOŞTU







7. New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu binlerce sporseverin katılımı ile gerçekleştirildi. Bozcaada’nın huzur veren doğasıyla iç içe koşulan ve her sene binlerce kişiyi bir araya getiren efsane maraton, Türkiye´nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcuların yarışına sahne oldu.

Bozcaada´nın eğlenceli ve bir o kadar da zorlu parkurunda gerçekleşen koşuda; Yarı Maraton 21K ve 10K olmak üzere iki parkur koşuldu. Toplu ısınma hareketleri ardından saat 11.00’de verilen start ile yarı maraton koşusu, 11.30’da verilen start ile de 10K koşusu başladı. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı´ndan start alan koşu aynı meydanda sona erdi.

21 kilometre koşulan Yarı Maraton´un, erkekler kategorisinde genel klasman birincisi 1:18:42 derecesi ile Üzeyir Söylemez olurken ikinci Serdar Çetin koşuyu 1:23:24 sürede tamamladı. Üçüncülüğü ise 1:26:03 sürede tamamlayan Erkan Bacak elde etti.

Yarı Maraton kadınlar kategorisinde ise genel klasmanda 1:40:58 ile Yeliz Karayel birinciliği, 1:48:52 ile Buse Aygün ikinciliği ve 1:49:16 derece ile Raluca Apostol üçüncülüğü kazandı.

Erkekler 10 kilometre koşusu genel klasman birincisi Resul Çevik, koşuyu 0:32:42 derece ile tamamlarken, ikinci Yahya Tedbirli 0:33:32, üçüncü Ramazan Bostancı ise 0:33:45‘de koşuyu tamamladı. Kadınlar 10 kilometrede genel klasmanda 0:39:42 ile Nursel Karataş birinci, 0:41:46 ile Elif Gökçe Avcı ikinci, 0:45:49 ile Benhür Öncel de üçüncü oldu. Kazanan sporcular ödüllerini yarışma sonrası düzenlenen törenle aldılar.

Her Yaştan Koşucu Bozcaada’da Buluştu

Bu sene 4. kez koşulan “Minikler Maratonu” 4-8 yaş arası minik sporcuların yarışına da sahne oldu. New Balance Bozcaada Yarı Maratonu Ve 10K Koşusu’nun en yaşlı katılımcısı ise 76 yaşındaki Metin Özkuruoğlu, 10K koşusunu 1:24:19 sürede tamamladı.

Koşu parkurunu tamamlayan sporcular dinlenme alanlarında gerçekleştirilen aktiviteler ile yorgunluklarını attılar. Katılımcılar Bozcaada meydanında kurulan stant ve etkinlik alanlarında enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde ettiler.

