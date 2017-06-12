27 DAKİKALIK INTERVAL ANTRENMANLA ÇILGINCA YAĞ YAK
Bu antrenman metodunun yağları patlattığı bilimsel olarak kanıtlanmış.
Antrenör: Fort Lauderdale, Florida’da bulunan antrenman tesisi PumpFit Club’ın kurucusu Hannah Eden-Gong.
Kazanç: Bu yüksek yoğunluklu interval antrenman seni daha kaslı ve daha hızlı yapacak. (Eğer istiyorsan tabii.) Efor patlamalarının arasında 15 saniyelik ultra-kısa dinlenme periyotları olacak ve bu da astronomik bir kalori yakımı sağlayacak.
Harika bir kardiyo antrenmanı yapmış olacaksın ve mental dayanıklılığını da test etmiş olacaksın.
Talimatlar: Listelenen her egzersizi 45 saniye boyunca yap ve egzersizlerin arasında 15 saniye dinlen.
Döngüyü tekrarla. 1 dakika dinlen.
Bu 1 raund. 3 raund gerçekleştireceğiz.
1. Tuck jump
2. Wall mountain climber
3. Kettlebell thruster
4. Kettlebell half moon