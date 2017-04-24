25 KİLO VERDİ, FITNESS MODELİ OLDU





Jelly Devote, hayatını değiştiren kararlar aldı; 25 kilo verdi ve fitness modelliğine başladı.

İsveçli fitness modelinin Instagram’da 429 bin takipçisi bulunuyor. Fitliğinden ödün vermeyen bu güzel kadın meğer bir zamanlar hiç de fit falan değilmiş. Vücut ağırlığının tavan yaptığı zamanlarda 70 kilogrammış. Bol işlenmiş gıda ve alkol tüketiyormuş.

Bir anda hayatını değiştirmeye karar vermiş. Kararının nedeni ise mayolu bir fotoğrafı olmuş. Kötü besinler tüketmeyi bırakmış, antrenmanlara başlamış ve 25 kilo vermiş.

Şimdilerde ise düzenli olarak Instagram’da fotoğraf ve video paylaşıyor. Yediklerini,antrenmanlarını ve tabii ki muhteşem vücudunu hayranlarının beğenisine sunuyor.

“Berbat görünüyordum.” diyor. Eski halini neredeyse unutacak kadar olmuş. Normalde babaanneler torunlarını bol bol beslemek isterler. Fakat fazla kiloları babaannesinin bile dikkatini çekiyormuş. O da bunlardan ders çıkarmış, mutsuz olduğunu anlamış ve değişim için antrenmana soyunmuş.

20’li yaşlarında kilo almaya başlayan, bir zamanlar asla yemek yapmayıp kendini fast food ve hazır yiyeceklere vuran İsveçli güzel, “Bir zamanlar ne kadar yemek yediğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Spor salonuna asla gitmemiştim ve aşırı sağlıksız bir hayatım vardı.” diyor.

Bugünlerde sağlıklı beslendiğinden emin olmak için yemeğini kendi hazırlıyor, alkol tüketmiyor ve düzenli olarak spor salonunun yolunu tutuyor. Artık daha hafif, daha mutlu ve daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bir de blog tutuyor. Bu sayede insanlara değişim adına ilham kaynağı oluyor, beslenmesini ve egzersiz planını satıyor.

İşi sayesinde tüm dünyayı gezme fırsatına da sahip. Bu yolla da birçok tecrübe ediniyor. Tecrübelerinin kendisini olgunlaştırdığını söylüyor.

