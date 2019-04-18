Muzipo Kids’de, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı %25 indirim avantajıyla kutla…

Muzipo Kids, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 96. yılını tüm merkezlerinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 18 aylıktan 12 yaşa kadar tüm çocukların katılabileceği kutlamalar, 23 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Kutlama programı boyunca düzenlenecek birbirinden keyifli hareket programları ve oyunlar ile çocuklar eğlenceye doyacak.

Bugüne özel çocuklara %25 kayıt avantajı sunan Muzipo Kids, Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlamak için tüm çocukları merkezlerine davet ediyor. Program seçenekleri içerisinde yer alan sportif aktivitelerden bazıları şöyle; Hareketli Drama Atölyesi, Temel Jimnastik Beyin Egzersizleri, Manupulatif Beceriler, Mini Survivior, Sportif Beceri ve Koordinasyon, Mu Zumba…