2019 Billboard Müzik Ödülleri, Kelly Clarkson’ın sunumuyla Las Vegas’taki MGM Garden Arena’da gerçekleştirildi. Müzik ödülleri tarihinde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift’i geçti. İşte gecenin tüm kazananları…

En iyi sanatçı:

Drake

En İyi Yeni Sanatçı:

Juice WRLD

Billboard Liste Başarısı Ödülü:

Ariana Grande

En İyi Erkek Sanatçı:

Drake

En İyi Kadın Sanatçı:

Ariana Grande

En İyi Düet/Grup:

BTS

En İyi Billboard 200(albüm) Sanatçısı:

Drake

En İyi 100(şarkı) Sanatçısı:

Drake

En İyi Stream Sanatçısı:

Drake

En İyi Satış Yapan Sanatçı:

Drake

En İyi Radyo Sanatçısı:

Drake

En Popüler Sanatçı:

BTS

En İyi Tur Sahibi Ünlü:

Ed Sheeran

En İyi R&B Sanatçısı:

Ella Mai

En İyi Erkek R&B Sanatçısı:

The Weeknd

En İyi Kadın R&B Sanatçısı:

Ella Mai

En İyi R&B Turu:

Beyoncé & JAY-Z

En İyi Rap Sanatçısı:

Drake

En İyi Erkek Rap Sanatçısı:

Drake

En İyi Kadın Rap Sanatçısı:

Cardi B

En İyi Rap Turu :

Beyoncé & JAY-Z

En İyi Country Sanatçısı:

Luke Combs

En İyi Erkek Country Sanatçısı:

Luke Combs

En İyi Kadın Country Sanatçısı:

Carrie Underwood

En İyi Country Düeti/Grubu:

Dan + Shay

En İyi Country Turu:

Kenny Chesney

En İyi Rock Sanatçısı:

Imagine Dragons

En İyi Rock Turu:

Elton John

En İyi Latin Sanatçı:

Ozuna

En iyi Dans/elektronik sanatçısı:

The Chainsmokers