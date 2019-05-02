2019 Billboard Müzik Ödülleri, Kelly Clarkson’ın sunumuyla Las Vegas’taki MGM Garden Arena’da gerçekleştirildi. Müzik ödülleri tarihinde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olup Taylor Swift’i geçti. İşte gecenin tüm kazananları…
En iyi sanatçı:
Drake
En İyi Yeni Sanatçı:
Juice WRLD
Billboard Liste Başarısı Ödülü:
Ariana Grande
En İyi Erkek Sanatçı:
Drake
En İyi Kadın Sanatçı:
Ariana Grande
En İyi Düet/Grup:
BTS
En İyi Billboard 200(albüm) Sanatçısı:
Drake
En İyi 100(şarkı) Sanatçısı:
Drake
En İyi Stream Sanatçısı:
Drake
En İyi Satış Yapan Sanatçı:
Drake
En İyi Radyo Sanatçısı:
Drake
En Popüler Sanatçı:
BTS
En İyi Tur Sahibi Ünlü:
Ed Sheeran
En İyi R&B Sanatçısı:
Ella Mai
En İyi Erkek R&B Sanatçısı:
The Weeknd
En İyi Kadın R&B Sanatçısı:
Ella Mai
En İyi R&B Turu:
Beyoncé & JAY-Z
En İyi Rap Sanatçısı:
Drake
En İyi Erkek Rap Sanatçısı:
Drake
En İyi Kadın Rap Sanatçısı:
Cardi B
En İyi Rap Turu :
Beyoncé & JAY-Z
En İyi Country Sanatçısı:
Luke Combs
En İyi Erkek Country Sanatçısı:
Luke Combs
En İyi Kadın Country Sanatçısı:
Carrie Underwood
En İyi Country Düeti/Grubu:
Dan + Shay
En İyi Country Turu:
Kenny Chesney
En İyi Rock Sanatçısı:
Imagine Dragons
En İyi Rock Turu:
Elton John
En İyi Latin Sanatçı:
Ozuna
En iyi Dans/elektronik sanatçısı:
The Chainsmokers