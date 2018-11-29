2018’İN SON WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’Sİ RAFLARDA!

| 29 Kasım 2018| YAŞAM

 

Yılın son sayısı ile karşındayız! Kapağımızı ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy süslüyor. 

Özge’nin beslenme, fitness ve motivasyon sırlarını bizlerle paylaştığı bu sayıda seni neler bekliyor dersin?

  • Bu sayıda “temiz fitness” hareketini başlatıyoruz: Haftalık egzersiz planını hazırlarken fitness piramidimizden yararlan ve tatmin edici sonuçlara merhaba de!
  • Merkez bölgendeki tüm kasları çalıştıracak egzersiz planımızla hem sımsıkı seksi karın kaslarına sahip ol, hem de duruşunu düzelt.
  • Egzersiz Eğitmeni Melek Karaağaç ile tek hareketle sıkı bir kalçaya sahip ol.
  • Evde kolayca yapabileceğin direnç bandı egzersiziyle tek ekipmanla etkili sonuçlar al.
  • Detoks çayı gerçekleriyle yüzleş.
  • Vegan ya da vejetaryen beslenmenin kas hedeflerin üzerine etkilerini öğren.
  • Moleküler Biyolog ve Genetik Uzmanı Miray Karayılan ile tedavinin geleceği ve genetik testler hakkında bilgilen.
  • Diyetisyen Özge Bezirci’nin alışkanlıklarını ve bakış açını değiştirecek “Şekersiz 21 Gün” programı ile tanış.
  • Yoga Eğitmeni İpek Darga ve Yaşam Koçu & Sanat Terapisti Talyaa Vardar ile enilenmeyi seç, hayatını yeniden şekillendir.
  • Yeni yıl kararlılığını sürdürebilmen için amacına yönelik uzman tavsiyelerine kulak ver.

Şimdiden mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz! Tüm dileklerin 2019’da gerçek olsun… 

 

Last modified: 29 Kasım 2018

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