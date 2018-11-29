2018’İN SON WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’Sİ RAFLARDA!

Yılın son sayısı ile karşındayız! Kapağımızı ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy süslüyor.
Özge’nin beslenme, fitness ve motivasyon sırlarını bizlerle paylaştığı bu sayıda seni neler bekliyor dersin?
- Bu sayıda “temiz fitness” hareketini başlatıyoruz: Haftalık egzersiz planını hazırlarken fitness piramidimizden yararlan ve tatmin edici sonuçlara merhaba de!
- Merkez bölgendeki tüm kasları çalıştıracak egzersiz planımızla hem sımsıkı seksi karın kaslarına sahip ol, hem de duruşunu düzelt.
- Egzersiz Eğitmeni Melek Karaağaç ile tek hareketle sıkı bir kalçaya sahip ol.
- Evde kolayca yapabileceğin direnç bandı egzersiziyle tek ekipmanla etkili sonuçlar al.
- Detoks çayı gerçekleriyle yüzleş.
- Vegan ya da vejetaryen beslenmenin kas hedeflerin üzerine etkilerini öğren.
- Moleküler Biyolog ve Genetik Uzmanı Miray Karayılan ile tedavinin geleceği ve genetik testler hakkında bilgilen.
- Diyetisyen Özge Bezirci’nin alışkanlıklarını ve bakış açını değiştirecek “Şekersiz 21 Gün” programı ile tanış.
- Yoga Eğitmeni İpek Darga ve Yaşam Koçu & Sanat Terapisti Talyaa Vardar ile enilenmeyi seç, hayatını yeniden şekillendir.
- Yeni yıl kararlılığını sürdürebilmen için amacına yönelik uzman tavsiyelerine kulak ver.
Şimdiden mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz! Tüm dileklerin 2019’da gerçek olsun…