2018’İN İYİ YAŞAM VE BESLENME TRENDLERİ





Beslenme ve sağlık dünyasının trendlerini merakla takip ettiğinin farkındayız. Her yıl bazı besinlerin yıldızı parlıyor. Yıl boyunca onları konuşuyor, sosyal medyada görüyor ve sık sık yiyoruz. Peki, 2018’de nelerle karşılaşacağını bilmek ister misin?veg

Yazı: Diyetisyen Dilara Koçak

1. Bu Yıl Nohut Yılı Olacak

Baklagiller -özellikle de nohut ve mercimek- 2018 yılında daha çok konuşulacak. Nohut ve nohut unu ile verilen tarifler artacak. (Çikolatalı humus tariflerine hazır ol!) Fasulye de revaçta olacak. Baklagil unları ve bu unlarla yapılan tarifleri de sıklıkla göreceğiz.

2. Doğaya Dönüş ve Veganlık Artacak

Son yıllarda doğaya ve doğala dönüş en popüler konulardan. Kozmetikten tekstile, günlük hayatımızın her noktasında hayvanlara ve doğaya farkındalık artıyor. Vegan bireylerin deri çanta, ipek kıyafet seçimlerini reddetmesi, bal dahi yememesi ve bu trendin çok konuşuluyor olması gençleri etkisi altına alıyor diye düşünüyorum.

3. Teknoloji Sağlığı Daha Fazla Destekleyecek

Teknoloji birçok noktada hayatımızın içine kadar girdi. Sağlık da bunlardan biri. Akıllı saatler ve iyi yaşamı destekleyen birçok mobil uygulama ile teknoloji bizi şaşırtmaya devam edecek gibi duruyor. Giyilebilir teknolojilerde artık çok daha farklı şeyler duyacağız, koluna taktığın bir saat ile uyku kaliten, hatta topa vuruş hızın bile hesaplanabilecek.

4. Sağlıklı İçeceklerin Devri

Smoothie’ler son yılların en çok konuşulan içeceklerinden. Bu yıl ise bolca sağlıklı alternatiflerle karşımıza çıkacaklar. Sağlığı geliştirici ve hastalıklara karşı koruyucu besinlerle hazırlanmış, bağışıklık sistemini güçlendiren ve ödem atmaya yardımcı olan içecekleri sık sık göreceğiz. Alkolsüz kokteyller ve aromalı sular da geliyor. Lavanta kokteyli veya elmalı alkolsüz şampanya gibi isimler duyarsan, şaşırma.

5. Kalori Saymayı Bırakıp Adımlara Bakacağız

Bu yıl hareketin ve egzersizin öneminin daha çok vurgulandığı, aldığımızdan çok yaktığımız kalorilere odaklandığımız bir yıl olacak. En az 10 bin adım atmak hedefi ise çok daha yaygınlaşacak. Ben artık “kalori saymayı bırak adımlarına bak” diyorum. Bu konuya 2018 İyi Yaşam Günlüğü’nde detaylıca yer verdim.

6. Siyah Besinler Seni Şaşırtmasın

Geçtiğimiz ay Gıda Fütüroloğu Morgain Gaye ile yaptığım sohbet sonucunda, önümüzdeki yıl gıda dünyasında siyahın hakim olabileceğini söyleyebilirim. Karşımıza siyah susam, çörek otu, mürekkep balığı kullanılmış noodle ve spagettiler; kakao oranı yüksek siyah latte veya çikolatalı humus çıkabilir.

7. Sürdürülebilir Beslenme

Sürdürülebilir beslenme de doğaya dönüşle paralel olarak bu yıl popüler konular arasında yer alacak. Bir kilo et ile bir kilo sebzenin doğaya maliyeti maalesef aynı değil. Aşırı et ile beslenmenin karbon ayak izi ve su maliyeti, sebze ile beslenmeye göre çok yüksek. Öğle yemeğinde verdiğin sipariş, Afrika’da bir çocuğun susuz ve aç kalmasına kadar dalga etkisi yapıyor.

8. Probiyotik Etkisi Sürecek

Probiyotik en popüler konulardan biri hâline geldi ve hakkında yapılan araştırmaların sayısına her gün bir yenisi ekleniyor. Tabii ki bu yıl da karşımıza çıkacaklar. Yeni probiyotik ürünler ve probiyotiklerle yapılan birçok bağırsak dostu tarifle karşılaşacağız.

9. Baharatlar Daha Çok Konuşulacak

Baharatlar, kokuları ve tatlarıyla yıllardır sofralarımızı daha çekici kılıyor. Ama sadece lezzetleriyle değil sağlık faydalarıyla da gündeme gelecek gibi görünüyorlar. Karabiber, kırmızı biber, zencefil, zerdeçal, kimyon, nane ve tarçın en çok konuşulacaklar arasında…

10. Konsept Tabaklar

Eski yıllardan beri karnımızı doyurmak için yemek yiyoruz ama son yıllarda sosyal medyada daha çok paylaşım yapabilmek için de bunu yapar olduk. Yediğimiz yemekleri veya içecekleri seçerken ya da hazırlarken, fotoğrafta nasıl çıkacağını da düşünüyoruz. 2018’de bu akım daha da büyüyecek; konsept tabaklar ve menülerle daha sık karşılaşacağız.

