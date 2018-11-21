2018’İN EN ÇOK KAZANAN KADIN ŞARKICILARI





2018’in en çok kazanan kadın şarkıcısı Katy Perry oldu!

Gündemimizden hiç düşmeyen ‘o’ kadınların ne kadar kazandığını hiç merak ettin mi? Forbes, 2018’in en çok kazanan kadın müzisyenlerini açıkladı. Bu kazançlar Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında karşılaştırıldı.

1- Katy Perry (83 milyon dolar)

2- Taylor Swift (80 milyon dolar)

3- Beyoncé (60 milyon dolar)

4- Pink (52 milyon dolar)

5- Lady Gaga (50 milyon dolar)

6- Jennifer Lopez (47 milyon dolar)

7- Rihanna (37.5 milyon dolar)

8- Helene Fischer (32 milyon dolar)

9- Celine Dion (31 milyon dolar)

10- Britney Spears (30 milyon dolar)

