2018’DE ZENGİNLERİN YARISI KADINLAR OLACAK!





Son otuz yılda kadınların kazancı giderek arttı. Hatta uzmanlara göre, 2018 yılında dünyanın gelişmiş ülkelerinde zenginlerin yarısını kadınlar oluşturacak. Onların başarı sırlarını öğrenmek için hemen okumaya başla.

Derleyen: Sema Uslu

Beyoncé ve Jay Z ile Fransız Rivierası’ndaki yatında kadeh tokuşturmaya yetecek kadar mı, yoksa indirimde olmayan bir çift ayakkabıyı anında satın alabilecek kadar mı paran olmasını isterdin bilmiyoruz ama dolgun bir banka hesabı, hayatta en çok istediğin şeylerden biri olsa gerek. Ancak sorun şu ki, çok azımız bu kadar para kazanabiliyor ve nasıl kazanılacağını gerçekten biliyor.

Bu yüzden, geçtiğimiz üç yıl boyunca bunu başarmak için ne yapılması gerektiğini öğrenmek adına, kendi servetini yaratan yüzlerce milyoner ve birçok finans uzmanıyla görüştük: Sonuç mu? Kadınların çoğunluğu daha çok kazanabilmek için bu dört stratejiyi izliyor.

ZENGİN KADINLAR VİZYON SAHİBİ

Bir hedef belirlemek başarıya ulaşmanı sağlayabilir ama zor zamanları atlatabilmek için vizyon sahibi olman gerekiyor. Örneğin, çabalarının sonucunun ne olacağını öngörebilmelisin. Joy, Inc. kitabının yazarı Richard Sheridan, vizyon sahibi olmanın hedeflerinin ardındaki amacı görebilmeni sağlayacağını söylüyor ve “Gelecekteki günlerini hayal et, bu başarının senin için ne anlam ifade edeceğini düşün. Sonra da bunları kâğıda dök” diyor. Detayları da göz ardı etme: Örneğin ailenle ne kadar zaman geçireceğini, nasıl insanlarla birlikte çalışmak istediğini ve nerede çalışıyor olacağını da göz önünde bulundur. Yol ayrımına geldiğinde ise şuna karar ver: Şimdiki görevinde mi kalmak istiyorsun yoksa seni hedefine götürecek ama daha az maaş alacağın bir işe mi başlayacaksın? Bu kararı verirken yürüdüğün yoldan sapmamak için vizyonunu kullan.

SADECE KISA VADELİ PLANLAR YAPIYORLAR

Kendi işini nasıl kuracağına dair adım adım strateji oluşturmak ve 50 yaşında emekli olmayı hayal etmek akıllıca görünebilir. Ama bu plan ters tepebilir de. Just Start kitabının yazarlarından Leonard Schlesinger, “Planına dâhil olmayan ilk terslikte, bir sonraki adımını yeniden düşünmen gerekecek” diyor.

Bunun yerine, öğrenim kredisi borcunu ödemek, bulunduğun kentteki bir üniversitede işletme dersleri almak veya maaş artışı için patronunla görüşmek gibi daha küçük adımlar, seni hedefine daha çok yaklaştırır. Schlesinger, “Bu daha başarılabilir olan minik hedefler, seni harekete geçmek için hazırlayacak, öz güvenini arttıracak ve yolculuğundaki bir sonraki hedefine ulaşmanı sağlayacak” diyor. Kariyer Koçu (ve milyoner!) Amy Applebaum, odak noktasını koruyabilmek için önündeki 30 gün boyunca neler yapabileceğini düşündüğünü söylüyor.

İLETİŞİM AĞLARINDAN FAYDALANIYORLAR

Parayla satın alamayacağın en değerli şey: İletişim ağın. Başlangıç sermayesi olmayan veya üst düzey görevler için daha düşük şansa sahip kadınlar için en önemli şey güçlü ilişkilere sahip olmak. Dahası, yapılan bir araştırmada girişimcilerin yüzde 73’ü başarısını iletişim ağlarına borçlu olduğunu söylemiş.

Ayrıca bağlantılarının arasında mutlaka bir tane de mentor, yani üst düzey danışman bulunmalı ve seni konforlu bölgenden çıkarıp şirket görüşmeleri yapmaya zorlamalı. Kendi mentorunu bulmak için, senin yapmak istediğin şeyin aynısını yapan 10 kişi bul ve seninle biraz sohbet edip edemeyeceklerini sor. Onlardan birini seçip resmi olarak sana mentorluk yapmasını istemene gerek yok çünkü biliyorsun ki, güçlü ilişkiler bu resmi konuşmaların dışında kendiliğinden gelişir. Ardından üyelerinin arasında yöneticilerin de bulunduğu gruplara katıl. Bu gruplarda insanlar düzenli bir şekilde buluşup birbirine destek, öneri, geri bildirim sağlar ve saygınlık kazandırır. İletişim ağının çapını olabildiğince genişlet (örneğin LinkedIn’deki ikinci ve üçüncü dereceden tanıdıkların) ve kendi sektöründeki henüz tanımadığın meslektaşlarını bul.

KORKULARININ ÜSTESİNDEN GELİYORLAR

Konu ister kariyerini değiştirmek, ister ilk yatırımını yapmak olsun, yanlış kararlar almak seni korkutuyor olabilir. 22 yaşında işini bırakıp, küçük şirketlere danışmanlık yapan Silver Lining Ltd. şirketini kuran ve daha ilk yılında bir milyon dolar gelir sağlayan Carissa Reiniger, “Bu zor seçimleri yapman gerekiyor” diyor.

Gerçek şu ki, başarısızlık da gerçek başarıya ulaşmak için gerekli. Schlesinger, “Korkularını yok edecek tek şey harekete geçmek” diyor ve ekliyor, “Başla, hatalar yap ve hatalarından ders çıkar.”

Öz Sermayeni Hesapla

Önemli olan yalnızca bankadaki hesabın değil. Öz sermayeni bilmek için yapman gereken şey, sahip olduğun şeylerin değerinden (bankadaki hesap bakiyen, yatırımların, evinin piyasa değeri, emeklilik tasarrufun ve kişisel mal varlığın) giderlerini (ev kredin veya başka kredi ödemelerin ve diğer borçların) çıkarmak. Bu, finansal durumunu kontrol etmek ve ölçmek için en iyi yollardan biri. Kendi öz sermayeni hesaplamak ve finansal karneni görmek için Findeks.com sitesini de ziyaret edebilirsin. Belki de sandığından daha zenginsindir!

