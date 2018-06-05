2018 CFDA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Donatella Versace- Instagram
Yılın en ses getiren moda gecelerinden biri daha düzenlendi. Moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Fashion Awards 2018, New York’taki epey ihtişamlı bir etkinlikle sahiplerini buldu. Geçen yıl da ödül alan ikonik tasarımcı Raf Simons, Calvin Klein ile bir kez daha Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı seçilirken, Uluslararası Ödül’ün kazananı Donatella Versace oldu. Kazananlar arasında ‘Influencer’ kategorisindeki Kim Kardashian -her zamanki gibi- ön plana çıkıyor.
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Gecenin tüm kazananlarına bir göz atmak istersen…
Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı
Raf Simons of Calvin Klein
Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı
James Jebbia of Supreme
Yılın Aksesuar Tasarımcısı
Ashley & Mary-Kate Olsen of The Row
Swarovski Ödülü: Yükselen Yetenek
Sander Lak of Sies Marjan
Swarovski Ödülü: Pozitif Değişim
Diane von Furstenberg
Geoffrey Beene Yaşam Boyu Onur Ödülü
Narciso Rodriguez
Kurucu Ödülü
Carolina Herrera
Uluslararası Ödül
Donatella Versace
Moda İkonu Ödülü
Naomi Campbell
Influencer Ödülü
Kim Kardashian West
Editörün Notu: Kendall Jenner’ın elbisesine değinmeden olmaz. Tüylü lila renkli Alexandre Vauthier elbisesiyle hem sevimli hem de tarz sahibi görünmüyor mu?