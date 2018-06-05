2018 CFDA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!





Donatella Versace- Instagram

Yılın en ses getiren moda gecelerinden biri daha düzenlendi. Moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Fashion Awards 2018, New York’taki epey ihtişamlı bir etkinlikle sahiplerini buldu. Geçen yıl da ödül alan ikonik tasarımcı Raf Simons, Calvin Klein ile bir kez daha Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı seçilirken, Uluslararası Ödül’ün kazananı Donatella Versace oldu. Kazananlar arasında ‘Influencer’ kategorisindeki Kim Kardashian -her zamanki gibi- ön plana çıkıyor.

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Gecenin tüm kazananlarına bir göz atmak istersen…

Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı

Raf Simons of Calvin Klein

Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı

James Jebbia of Supreme

Yılın Aksesuar Tasarımcısı

Ashley & Mary-Kate Olsen of The Row

Swarovski Ödülü: Yükselen Yetenek

Sander Lak of Sies Marjan

Swarovski Ödülü: Pozitif Değişim

Diane von Furstenberg

Geoffrey Beene Yaşam Boyu Onur Ödülü

Narciso Rodriguez

Kurucu Ödülü

Carolina Herrera

Uluslararası Ödül

Donatella Versace

Moda İkonu Ödülü

Naomi Campbell

Influencer Ödülü

Kim Kardashian West

Editörün Notu: Kendall Jenner’ın elbisesine değinmeden olmaz. Tüylü lila renkli Alexandre Vauthier elbisesiyle hem sevimli hem de tarz sahibi görünmüyor mu?



