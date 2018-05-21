2018 BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ’NDEN FAVORİLERİMİZ!



2018 Billboard Müzik Ödülleri dün gece Las Vegas’ta gerçekleşen hayli görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Uzun süre sonra kırmızı halıda rastladığımız Taylor Swift’ten, gecenin yıldızı olmayı başaran Dua Lipa’ya, kırmızı halının en iyi görünümlerini senin için seçtik!

Taylor Swift

Dua Lipa

Hailey Baldwin

Jennifer Lopez

Mila Kunis

Ciara

Camila Cabello

Ed Sheeran’ın ödüle doymadığı bu gecenin kazananlarına bir göz atmaya ne dersin?

En İyi Sanatçı: Ed Sheeran

En İyi Yeni Sanatçı: Khalid

Billboard Liste Başarısı: Camila Cabello

En İyi Erkek Sanatçı: Ed Sheeran

En İyi Kadın Sanatçı: Taylor Swift

En İyi Grup/İkili: Imagine Dragons

Top Billboard 200 Listesi Kazananı: Drake

En Çok Şarkısı Çalınan Şarkıcı: Kendrick Lamar

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sanatçı: BTS

En İyi Rap Şarkıcısı: Kendrick Lamar

En İyi Country Şarkıcısı: Chris Stapleton

En İyi Rock Şarkıcısı Imagine Dragons

En İyi Rock Turnesi: U2

