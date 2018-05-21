2018 BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ’NDEN FAVORİLERİMİZ!

2018 Billboard Müzik Ödülleri dün gece Las Vegas’ta gerçekleşen hayli görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Uzun süre sonra kırmızı halıda rastladığımız Taylor Swift’ten, gecenin yıldızı olmayı başaran Dua Lipa’ya, kırmızı halının en iyi görünümlerini senin için seçtik!
Taylor Swift
Dua Lipa
Hailey Baldwin
Jennifer Lopez
Mila Kunis
Ciara
Camila Cabello
Ed Sheeran’ın ödüle doymadığı bu gecenin kazananlarına bir göz atmaya ne dersin?
En İyi Sanatçı: Ed Sheeran
En İyi Yeni Sanatçı: Khalid
Billboard Liste Başarısı: Camila Cabello
En İyi Erkek Sanatçı: Ed Sheeran
En İyi Kadın Sanatçı: Taylor Swift
En İyi Grup/İkili: Imagine Dragons
Top Billboard 200 Listesi Kazananı: Drake
En Çok Şarkısı Çalınan Şarkıcı: Kendrick Lamar
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sanatçı: BTS
En İyi Rap Şarkıcısı: Kendrick Lamar
En İyi Country Şarkıcısı: Chris Stapleton
En İyi Rock Şarkıcısı Imagine Dragons
En İyi Rock Turnesi: U2