2017’NİN SON WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’Sİ RAFLARDA… ALMAYI SAKIN UNUTMA!





Ve yılın son ayıyla evlerinize, ellerinize konuk olurken ruhunuzu okşamadan geçmek, içinizi ısıtmadan yıla veda etmek istemedik! Bir yaz kapağıyla karşındayız ki soğuyan havaya inat yüzün biraz olsun gülsün de sen hiç üşüme istedik. Bakalım bu sayıyı sen de bizim gibi beğenecek misin?

* Aralık sayısında Women’s Health Türkiye’nin kapağını süsleyen bu fit kadının kim olduğunu ve o muhteşem karın kaslarına nasıl sahip olduğunu merak ediyorsan, seni içeri alalım. Alison Brie’nin karın kasları için sayfaları çevir lütfen.

* Madem yeni yıl geliyor, 2018’i nasıl karşılamak istediğini bi’ soralım sana… Yeni yıla hazırlık rehberini sadece senin için hazırladık. 4 haftalık antrenman ve beslenme programı, eğlenerek sağlıklı kalmanın 25 yolu gibi ayrıntılı bilgilerle içeride seninleyiz.

* Şimdi yenilenme zamanı! Eskiyi geride bırakıp yenilere yelken açma vakti! 10 dakikada rahatla, yeni kararlara odaklan, hedeflerini yükselt.

* Hızlı yağ yakman için öneriler… Kalorilere savaş açan 5 etkili egzersizi yaparsan zafer senin. Buna eminiz!

* Tatlı krizlerini atlatmanı sağlayacak 12 öneri de hayat kurtarıcın, bizden söylemesi…

* Modadan güzelliğe ilişkilerden alışverişe çok daha fazlası Aralık ayında da yine derginle, seninle…

Şimdiden mutlu yıllar! Tüm dileklerin 2018’de gerçek olsun.



