2017’NİN SAĞLIK FORMÜLÜNDE ‘KELEBEK’ ETKİSİ!





Eğer yeni yılda kendine sağlıklı ve formda olma sözü verdiysen uzmanların formüllerine kulak vermende fayda var. 2017’ye girer girmez kolları sıvadık ve Uzman Diyetiysen Kelebek Salman’la röportaj yaptık. En sağlıksız diyet formüllerinden çiğ beslenmeye pek çok konuda bizi aydınlatan Salman’a göre sağlıklı bir hayatın temeli aslında çok basit: katkısız besinler, kişiye uygun bir egzersiz programı ve dengeli ruh hali.

RÖPORTAJ: Nilüfer TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

2017 yılının sayfalarını henüz açtık. Yeni yıla sağlıklı bir giriş yapmak için nasıl bir beslenme programı izlemeliyiz?

Yılbaşı kutlamalarında aşırıya kaçan yeme durumu olduğu için yılın ilk günlerinde daha çok su tüketimini arttırarak sağlıklı bir giriş yapabiliriz. Kahvaltılarda özellikle avokado veya çiğ kuruyemişler gibi iyi yağlar içeren besinleri ve turunçgilleri ekleyelim. Mutlaka 1 adet yumurta ve yağsız lor peyniri ile proteini dengeleyebiliriz. Gün içerisinde sıcak sıvı takviyesi olarak matcha ve oolong gibi sağlıklı-antioksidan çayları tercih edebiliriz. Atıştırmalık olarak ise kırmızı kuru/yaş meyveler goji berry, yabanmersini ve kuru çilek gibi yoğun antioksidan içerikleri nedeni ile seçebiliriz. Öğle ve akşam yemeklerinde mutlaka yeşil salatalar bulunduralım ve salatamızın içine nar ekleyelim. Kırmızı et yerine hindi ve balık gibi sindirimi kolay protein çeşitlerini tercih edelim veya mevsimin sebzelerini zeytinyağlı olarak tüketebiliriz.

Sabah kalkınca veya akşam yatarken 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil + 1 çubuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyerek güne veya geceye sindirim sistemimizi hazırlayabiliriz.

En sağlıksız diyet formülü sizce ne?

Özellikle vitamin ve mineral yetersizliğine neden olabileceği için tek tip besine dayalı uzun dönemli beslenme sistemleri oldukça sağlıksızdır.

Size gelen en sık sorular neler?

Nasıl hızlı yağ yakarım ve yağ yakıcı besinler nelerdir?

Bölgesel zayıflama için hangi besinleri tercih etmeliyim?

Ve son zamanlarda glutensiz beslenme nedir ve nasıl uygulayabilirim?

Kışın gribal hastalıklardan korunmak için en çok neleri uygulamalıyız?

Gribal hastalıklardan korunmada en önemli besin öğeleri vitamin ve minerallerdir. Özellikle A vitamini, E vitamini, C vitamini ve Folik asit gibi vitaminler ile Selenyum ve Çinko gibi mineralleri içeren yiyeceklerden zengin beslenme kış aylarında bizi gribal hastalıklardan koruyabilirler. A vitamini için turuncu sebzeleri, E vitamini için kuruyemişleri, C vitamini için turunçgiller ve kuşburnu çayını, folik asit için bol yeşillik salatayı, selenyum için balığı, çinko için ise kurubaklagilleri diyetimizden eksik etmemeliyiz. Yine gün içerisinde çayımıza küçük bir parça zencefil ve limon ekleyerek, gün içerisinde 1-2 fincan yüksek C vitamini içeren kuşburnu çayı içerek, kahvaltılarda portakal kivi gibi meyveler tüketerek de gün içerisinde bağışıklığımızı arttırıp gribal hastalıklardan korunmuş oluruz.

Sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazları neler?

Sağlık, kişinin hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyal olarak tam iyilik hali olarak tanımlanır. Bu sebeple sağlıklı bir hayatta daha çok sağlıklı ve doğal-katkısız besinlerin dengeli bir biçimde yer aldığı bir sağlıklı beslenme programı, düzenli yapılan ve kişiye uygun bir egzersiz programı, dengeli bir ruh hali mutlaka daha bulunmalıdır.

Zayıflamak için her zaman diyet yapmak şart mı?

Diyet kişinin gün içerisinde yediklerinin ve içtiklerinin tanımı aslında. Sağlıklı ve kalıcı bir zayıflama için mutlaka diyet yapılmalı. Kişinin ideal kilosuna kavuşması için onun beden ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş kişiye özel bir diyet programı ile zayıflamak sağlık açısından daha olumlu olur.

Çiğ ve sıvı beslenmeyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?

Çiğ ve sıvı beslenme diyete ek olarak uzun dönemli olmadığı sürece olumlu sonuçlar verebilir. Ancak bir profesyonel yardımı almadan yapılması sakıncalı olabilir. Uzun dönemli çiğ ve sıvı beslenme beden dengesinin değişmesine ve vitamin-mineral yetersizliklerine neden olabilir. Bu yüzden diyete ek olarak gün içerisinde alınması gereken protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengelenerek yapıldığın sağlıklı ve kalıcı kilo vermeye aynı zamanda yardımcı da olabilir.

