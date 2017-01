2017 YILININ 6 BESLENME ÖNERİSİ

Daha iyi ve sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme alışkanlıkları edinmenin 2017 hedefleri arasında ilk sırada olması gerektiğini vurgulayan Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, yeni yılın beslenme trendlerini “Yiyecek israfı yapmamak, küçük porsiyonlara yönelmek, zengin proteinlerle beslenmek, keçi etine yönelmek, sebze, meyve tüketmek ve daha çok hareket etmek” olarak sıraladı.

İlk günlerine hazırlandığımız 2017’nin güzel geçmesi için aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli başlıklar arasında, ‘yeterli ve dengeli beslenme’ ve ‘düzenli olarak fiziksel aktivitelerde bulunmayı hayatımızın bir parçası haline getirmek’ yer alıyor. Bu klasik tanımlamanın dışında günümüzde beslenme alışkanlıkları da yapılan araştırmalar ve toplumların yaşadıkları gelişmeler ışığında değişime uğruyor, her geçen yıl farklı amaç ve beklentiler doğrultusunda farklı eğilimler doğuyor. Herbalife Beslenme Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, 2017 yılının beslenme trendlerini paylaştı:

Yiyecek İsrafı Yapma

ABD’de yapılan araştırmalar insanların son yıllarda giderek daha az yiyecek israfı, yemek hazırlama sırasında daha az su ve enerji sarfiyatı amaçlı değişimlere yöneldiklerini gösteriyor. Daha konsantre, daha az emek sarf edilerek hazırlanan ve doğal imkanlarla daha uzun süre kullanma şansı yaratan gıdalar, bu değişikliklerin başında geliyor. Pek fazla farkına varmadığımız bu gerçek, belki de 2017’de tüm dünyaya yayılan bir akım haline gelebilir.

Küçük Porsiyonlara Yönel

Bu yıl giderek artması beklenen başka bir akım da yiyeceklerin daha küçük porsiyonlarla servis edilmesi! Hatta bazı restoranlarda arzuna göre yarım porsiyon seçenekleri bile sunulmaya başladı. Böylece hem daha az yemeye, hem de daha az israfa yöneltici uygulamaların artması, farkındalığın yayılması bekleniyor.

Zengin Proteinlerle Beslen

Her yıl yeniden karar verilip başlanan ama birkaç hafta içinde pes edip bırakılan çeşit çeşit diyetler, zayıflama reçeteleri bu yıl da bazılarımızın akıl defterlerini meşgul edecek gibi görünüyor. Ama bu yıl farkındalığı artan bir başka trend daha var: Sağlıklı proteinlerden zengin beslenme! Yeni yılın beslenme trendleri bununla da sınırlı kalmıyor. Evet, artık beyaz etin doğru hazırlanmaması halinde masum olmadığını, kırmızı etin yağsız kısmından hazırlanıp doğru şekilde pişirildiğinde çok besleyici ve sağlıklı olduğunu; vücudumuzun sağlıklı yağlara da bir miktar ihtiyacı olduğunu ve yağların, yeterince karbonhidrat tüketilmediği takdirde kolayca eritilemeyeceğini çok daha iyi biliyoruz.

Her ne kadar ABD ve Avustralya gibi bazı ülkelerde, et piyasasının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve daha sağlıklı proteinler sunabilmek amacıyla bitkisel bazlı proteinlerden neredeyse et tadı verecek düzeyde özel gıdalar hazırlansa da, 2017 yılı için bunun çok da yaygınlaşamayacağı aşikâr. Bunun yerine yağsız kırmızı eti, günlük protein ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacak şekilde yağsız tavada, ızgarada ya da daha da iyisi haşlama şeklinde hazırlayarak tüketmek, bu yıl da günlük beslenmemizin değişmez parçası olacak gibi. Beyaz etin masum olduğu efsanesi çok yaygın, ancak tavuk ya da hindi fark etmez, derisi ile pişirilip tüketildiğinde veya yağlı butlarına bir de sos ekleyip sunulduğunda pek de masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Hatta çok yararlı bir besin kaynağı balık bile, doğru pişirilmediğinde lezzetli de olsa sağlıksız hale gelebilir.

Keçi Etine Yönel

Son günlerde pek çok mekânda başlayan yeni bir akım, aslında bize pek de yabancı değil. Orta ve Doğu Anadolu’nun yanı sıra Ege’deki pek çok yörede de yaygın olarak tüketilen keçi eti, bu yıl çok konuşulacak konuların başında geliyor. Keçi eti dünyanın üçte ikisinde çok yaygın tüketilen bir besin. Hem diğer et çeşitlerine göre daha az yağ içeriyor, hem de eti ve sütüyle yüksek bir protein kaynağı. Dikkat çeken bir başka nokta da şu ki, kemik ve eklem sağlığı için, cildinizin güzel görünmesi, beyin ve bağırsaklarınızın düzgün çalışması için gerekli bir başka özel protein olan kolajen, özellikle de hücreler arası kolajen, en çok keçide bulunuyor.

Sebze ve Meyve Tüket

Sadece vegan tipi beslenenler değil bu yıl herkes daha fazla sebze ve meyve tüketecek. Sağlıklı bir yaşamın temel koşullarından birinin sağlıklı beslenmek, bunun da ana şartının çeşitli ve dengeli beslenmek olduğunu artık tüm medya kaynaklarında görmek mümkün. Sağlık otoriteleri de bu yıl bu konuya daha fazla eğilecekler gibi görünüyor çünkü sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunmak, daha sağlıklı yaşamak ve daha sağlıklı yaşlanmak gerçeğini artık tüm bilim dünyası kabul etmiş durumda. Daha fazla sebze ve meyve tüketerek, karbonhidrat, protein ve yağları kararında ve dengeli şekilde sınırlayıp 2017’nin bizim için yeni bir başlangıç olmasını sağlamak mümkün.

Hareket Et

Trendler ne olursa olsun değişmeyen bazı gerçekler her zaman akılda tutulmalı. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı bir kiloda olmalısın. Her zaman ölçülü yemeli, gün içerisinde azar azar ama sık sık yiyerek gün boyu enerjik ve dinç kalmalısın. Yeterli ve dengeli derken her çeşit besin grubundan günlük diyetine eklemeler yapman gerektiğini akılda tutmalısın. Ve elbette hareket! Düzenli olarak yapılacak fiziksel aktivite hayatının bir parçası haline gelmeli, her fırsatı hareket etmek için değerlendirmelisin, eski bir deyişle “İşleyen demir ışıldar.”