2017 SENİN YILIN OLACAK !





Geride bıraktığımız onlarca hafta ve aylardan sonra bir yılın daha sonuna geldik. Kimimiz koyduğu hedeflere ulaştı, planlarını hayata geçirdi, kimimiz ise pes etti veya elinde olmayan nedenlerden dolayı istediklerini elde edemedi. Şu an itibariyle üzüntülerini, endişelerini, kaygı ve korkularını bir kenara bırak ve “yeni bir sen” için harekete geç. Yalnız değilsin. Yolculuğun boyunca bu yazı sana bir ışık kaynağı olacak.

Sağlığına Önem Göster

Doğduğumuz gün itibariyle elimizdeki en kıymetli hazine; sağlık. Ona ne kadar iyi bakarsan o da size güzel bir yaşam elde etmen için gerekli olan gücü ve enerjiyi verir. Şayet ona gerekli önemi göstermezsen, hiçbir şekilde eski haline geri getiremeyebilirsin. İşte yeni yılda ve yaşamın boyunca daha sağlıklı olman için alışkanlık haline getirmen gereken birkaç tavsiye:

* Birçoğumuz sadece susayınca su içiyor. Bol su tüketimi sağlıklı bir beden için birinci madde.

* Daha çok sebze, daha az işlenmiş gıdalar (salam, sucuk, sosis vb.) tüket.

* Aktif ol. Asansör yerine merdiven kullanmak gözünde büyümesin. Her gün yürüyüş yap.

* Uykundan asla taviz verme. Ortalama 6-8 arasında saat uyku olmazsa olmaz.

* Sigara içiyorsan bırak, (Allen Carr yöntemi işinize yarayacaktır) alkol tüketimini sınırla.

Kendine Hedefler Belirle

Bunların öyle büyük hedefler olmasına da gerek yok. Örneğin; düzenli olarak haftada 3-4 gün egzersiz yapacağım, yeni bir dil öğrenmek için her gün 15 dakika zaman ayıracağım (Duolingo uygulamasını tavsiye ederim) gibi. Fakat koyduğun hedeflerden asla vazgeçme. Eğer bir gün bile vazgeçersen ardından bir gün daha vazgeçersin ve bu böyle sürer gider. Koyduğunuz hedefleri uygularken istikrarı elden bırakmayın. Bir masa takvimi alın ve başarıyla tamamladığın her hedefin için o güne bir X işareti koy.

Sporu Hayatının Bir Parçası Haline Getir

Bilimsel olarak kanıtlanmış tek anti-aging (yaşlanma karşıtı) yöntem egzersiz yapmaktır. Hareketsiz bir yaşam biçimin varsa haftada 3-4 gün 30-45 dakika arasında yürüyüş yaparak aktif bir yaşama adım atabilirsin. İmkanın varsa bir spor salonuna yazılmaktan çekinme. Harcayacağın parayı sağlığına yapacağın büyük bir yatırım olarak görebilirsin.

Doğayla Olan Bağlarını Canlandır

En son ne zaman bir ağaca sırtını yaslayıp çimen kokusu eşliğinde kuşların sesini dinledin? Uzun zaman önce mi, yoksa hiç mi? Hayal etmeyi bir kenara bırak, dışarı çık ve bu sefer bir AVM’ye değil, yeşil ve mavi renklerin olduğu bir yere git. Ağaçları gör, denizi gör, denizin olmadığı yerde gökyüzünü de bir deniz olarak görmeyi öğren. Elin de boş olmasın. 1 liraya dahi temin edebileceğin mamalardan alın ve sokakta yaşamlarını sürdürmeye çalışan dostlarımıza elini uzat. Hiçbir terapi yönteminin, bir hayvanın başını okşamaktan daha iyi olmadığını göreceksin.

Yeni Alışkanlıklar Edin

Hayatına renk katmak istiyorsan öncelikle “boyalara” ihtiyacın var. Bunlar da senin hayatında yer vermeye başlayacağın “renkli” alışkanlıklar. Her gün 10 dakika kitap okumak sana hiçbir şey kaybettirmez ama çok şey katar. Diğer örnekler: Her gün 1 saat müzik dinleyebilir, her hafta sonu bir film izleyebilir, yeni bir haftalık/aylık dergi okumaya başlayabilirsin.

Eğer yazıyı buraya kadar okuduysan 2017 senin yılın olacak.

Sevdiklerinle beraber, sağlık, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmen dileğiyle…

Ferhat Aydın

ferhataydin@windowslive.com

