2017 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTE…
2017 Akademi ödülleri Oscar adayları dün nihayet belli oldu. Adaylar arasında en çok dikkat çeken Aşıklar Şehri – La La Land oldu. Toplam 14 adaylık alan La La Land (Aşıklar Şehri) böylece Titanic’in rekorunu geçmiş oldu. Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımları, Arrival ve Moonlight. Her iki film de sekizer dalda heykelciğe aday gösterildi. İşte, 2017 Oscar adayları!
2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları dün duyuruldu. 89. Oscar Ödülü adaylarında en çok dikkat çeken film Aşıklar Şehri oldu. La La Land (Aşıklar Şehri) tam 13 dalda Oscar’a aday gösterildi, toplam 14 adaylık alıp rekortmen filmler arasına girdi, Titanic’e ait rekoru egale etti. Peki, adaylar arasında başka hangi filmler var? İşte 2017 Oscar adayları tam listesi
89. Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu. Altın Küre’de 7 dalda ödül kazanan La La Land, 13 dalda Oscar’a aday gösterilirken, “En İyi Orijinal Şarkı” dalında iki adaylıkla toplamda 14 adaylık aldı. Daha önce üç kez Oscar’ın sahibi olan Meryl Streep, ’Florence Foster Jenkins’ filmiyle 20’inci kez aday olarak, Oscar’a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.
Yönetmenliğini Damien Chazelle’in yaptığı La La Land Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayı olan filmler arasında yerini aldı.
Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımları, Arrival ve Moonlight. Her iki film de sekizer dalda heykelciğe aday gösterildi.
Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre’de “La La Land” en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı.
En iyi film adayları “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Lion”, “Manchester By the Sea” ve “Moonlight” oldu.
Hollywood’daki Dolby Theatre’da 26 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri’nin aday listesi şöyle:
La Land Oscar Ödülleri’nde 13 dalda 14 adaylık aldı.
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En iyi film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck, “Manchester by the Sea”
Denzel Washington, “Fences”
Ryan Gosling, “La La Land”
Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”
Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Dev Patel “Lion”
Jeff Bridges “Hell or High Water”
Lucas Hedges “Manchester by the Sea”
Mahershala Ali “Moonlight”
Michael Shannon “Nocturnal Animals”
En iyi yönetmen
Denis Villeneuve “Arrival”
Mel Gibson “Hacksaw Ridge”
Damien Chazelle “La La Land”
Kenneth Lonergan “Manchester by the Sea”
Barry Jenkins, “Moonlight”
En İyi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made in America
13th
En İyi Kostüm:
Allied
Fantastic Beeast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe’s Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad