2017 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTE…





2017 Akademi ödülleri Oscar adayları dün nihayet belli oldu. Adaylar arasında en çok dikkat çeken Aşıklar Şehri – La La Land oldu. Toplam 14 adaylık alan La La Land (Aşıklar Şehri) böylece Titanic’in rekorunu geçmiş oldu. Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımları, Arrival ve Moonlight. Her iki film de sekizer dalda heykelciğe aday gösterildi. İşte, 2017 Oscar adayları!

2017 Akademi ödüllerinin (Oscar) adayları dün duyuruldu. 89. Oscar Ödülü adaylarında en çok dikkat çeken film Aşıklar Şehri oldu. La La Land (Aşıklar Şehri) tam 13 dalda Oscar’a aday gösterildi, toplam 14 adaylık alıp rekortmen filmler arasına girdi, Titanic’e ait rekoru egale etti. Peki, adaylar arasında başka hangi filmler var? İşte 2017 Oscar adayları tam listesi

89. Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu. Altın Küre’de 7 dalda ödül kazanan La La Land, 13 dalda Oscar’a aday gösterilirken, “En İyi Orijinal Şarkı” dalında iki adaylıkla toplamda 14 adaylık aldı. Daha önce üç kez Oscar’ın sahibi olan Meryl Streep, ’Florence Foster Jenkins’ filmiyle 20’inci kez aday olarak, Oscar’a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.

Yönetmenliğini Damien Chazelle’in yaptığı La La Land Titanik ve All About Eve ile birlikte en çok dalda Oscar adayı olan filmler arasında yerini aldı.

Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımları, Arrival ve Moonlight. Her iki film de sekizer dalda heykelciğe aday gösterildi.

Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre’de “La La Land” en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı.

En iyi film adayları “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Lion”, “Manchester By the Sea” ve “Moonlight” oldu.

Hollywood’daki Dolby Theatre’da 26 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri’nin aday listesi şöyle:

La Land Oscar Ödülleri’nde 13 dalda 14 adaylık aldı.

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En iyi film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Denzel Washington, “Fences”

Ryan Gosling, “La La Land”

Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”

Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Dev Patel “Lion”

Jeff Bridges “Hell or High Water”

Lucas Hedges “Manchester by the Sea”

Mahershala Ali “Moonlight”

Michael Shannon “Nocturnal Animals”

En iyi yönetmen

Denis Villeneuve “Arrival”

Mel Gibson “Hacksaw Ridge”

Damien Chazelle “La La Land”

Kenneth Lonergan “Manchester by the Sea”

Barry Jenkins, “Moonlight”

En İyi Sinematografi:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Belgesel:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

En İyi Kostüm:

Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Belgesel:

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

