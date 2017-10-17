2017 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAY LİSTESİNDE TAYLOR SWIFT DİKKAT ÇEKİYOR
Yılın en önemli küresel müzik etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın en popüler sanatçılarını ödüllendiren MTV Avrupa Müzik Ödül Töreni bu sene Rita Ora’nın sunumu ile 12 Kasım Pazar akşamı Londra’da Wembley SSE Arena’da gerçekleşecek.
2017 MTV Avrupa Müzik Ödülleri adaylıklarında pop müziğin süper starı Taylor Swift başı çekiyor. Swift, Ağustos ayındaki MTV Video Müzik Ödül töreninde prömiyerini yaptığı, rekor kıran “Look What You Made Me Do” videosu için En İyi Video dahil altı kategoride aday gösterilirken, hemen ardından En İyi Şarkı ve En İyi Sanatçı dahil beş adaylıkla Shawn Mendes geliyor. İki müzisyen, En İyi Sanatçı kategorisinde başa baş mücadele ediyor.
En İyi Sanatçı adayları Kendrick Lamar ve Ed Sheeran, Sheeran’ın anında hit olan “Shape of You” parçası ile birlikte DJ Khaled’in liste başı şarkısı “Wild Thoughts,” Shawn Mendes’in pop hiti “There’s Nothing Holdin’ Me Back,” Luis Fonsi & Daddy Yankee’nin Justin Bieber’lı yaz fenomeni “Despacito” ve Clean Bandit’in mega pop hiti “Rockabye”, En İyi Şarkı kategorisinde aday gösterildi.
2017 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI
EN İYİ ŞARKI
Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie
DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller
Ed Sheeran – Shape of You
Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber
Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back
EN İYİ SANATÇI
Ariana Grande
Ed Sheeran
Kendrick Lamar
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift
EN İYİ GÖRÜNÜM
Dua Lipa
Harry Styles
Rita Ora
Taylor Swift
ZAYN
EN İYİ YENİ SANATÇI
Dua Lipa
Julia Michaels
Khalid
KYLE
Rag‘n’Bone Man
EN İYİ POP MÜZİSYEN
Camila Cabello
Demi Lovato
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift
EN İYİ VİDEO
Foo Fighters – Run
Katy Perry – Bon Appétit ft. Migos
Kendrick Lamar – HUMBLE.
KYLE – iSpy ft. Lil Yachty
Taylor Swift – Look What You Made Me Do
EN İYİ CANLI PERFORMANS
Bruno Mars
Coldplay
Ed Sheeran
Eminem
U2
EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİSYEN
Calvin Harris
David Guetta
Major Lazer
Martin Garrix
The Chainsmokers
EN İYİ ROCK MÜZİSYEN
Coldplay
Foo Fighters
Royal Blood
The Killers
U2
EN İYİ HİP HOP MÜZİSYEN
Drake
Eminem
Future
Kendrick Lamar
Post Malone
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİSYEN
Imagine Dragons
Lana Del Rey
Lorde
The xx
Thirty Seconds To Mars
EN BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ
Ariana Grande
Justin Bieber
Katy Perry
Shawn Mendes
Taylor Swift
DEĞERLENMESİ GEREKEN EN İYİ YILDIZ
Hailee Steinfeld
Jon Bellion
Julia Michaels
Kacy Hill
Khalid
KYLE
Noah Cyrus
Petite Meller
Rag’n’Bone Man
SZA
The Head And The Heart
EN İYİ DÜNYA ŞOVU
Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016
Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Hollanda 2016
Tomorrowland 2017
DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017
The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017
Foo Fighters – Live from Barcelona, İspanya 2017