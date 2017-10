2017 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAY LİSTESİNDE TAYLOR SWIFT DİKKAT ÇEKİYOR

Yılın en önemli küresel müzik etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın en popüler sanatçılarını ödüllendiren MTV Avrupa Müzik Ödül Töreni bu sene Rita Ora’nın sunumu ile 12 Kasım Pazar akşamı Londra’da Wembley SSE Arena’da gerçekleşecek.

2017 MTV Avrupa Müzik Ödülleri adaylıklarında pop müziğin süper starı Taylor Swift başı çekiyor. Swift, Ağustos ayındaki MTV Video Müzik Ödül töreninde prömiyerini yaptığı, rekor kıran “Look What You Made Me Do” videosu için En İyi Video dahil altı kategoride aday gösterilirken, hemen ardından En İyi Şarkı ve En İyi Sanatçı dahil beş adaylıkla Shawn Mendes geliyor. İki müzisyen, En İyi Sanatçı kategorisinde başa baş mücadele ediyor.

En İyi Sanatçı adayları Kendrick Lamar ve Ed Sheeran, Sheeran’ın anında hit olan “Shape of You” parçası ile birlikte DJ Khaled’in liste başı şarkısı “Wild Thoughts,” Shawn Mendes’in pop hiti “There’s Nothing Holdin’ Me Back,” Luis Fonsi & Daddy Yankee’nin Justin Bieber’lı yaz fenomeni “Despacito” ve Clean Bandit’in mega pop hiti “Rockabye”, En İyi Şarkı kategorisinde aday gösterildi.

2017 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI

EN İYİ ŞARKI

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ GÖRÜNÜM

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

ZAYN

EN İYİ YENİ SANATÇI

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag‘n’Bone Man

EN İYİ POP MÜZİSYEN

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ VİDEO

Foo Fighters – Run

Katy Perry – Bon Appétit ft. Migos

Kendrick Lamar – HUMBLE.

KYLE – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

EN İYİ CANLI PERFORMANS

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİSYEN

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

EN İYİ ROCK MÜZİSYEN

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

EN İYİ HİP HOP MÜZİSYEN

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİSYEN

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

EN BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

DEĞERLENMESİ GEREKEN EN İYİ YILDIZ

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head And The Heart

EN İYİ DÜNYA ŞOVU

Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Hollanda 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters – Live from Barcelona, İspanya 2017