2016’NIN EN İYİ 10 GÜZELLİK ÜRÜNÜ





WH Türkiye Güzellik ve Sağlık Editörü Sude Orhan, 2016’daki favori güzellik ürünlerini paylaşıyor.

1. Nars Sarah Moon Collection Moon Matte Lipstick – Rouge Improbable

Yumuşak ve mat yapısının yanında dudakları sofistike bir kırmızıyla canlandırıyor.

2. Max Factor Voluptuous False Lash Effect Mascara

Bir fırça darbesinden aynı anda kaç etki istersin? Bence çok. Bu maskarayı kirpiklerine tek kat geçtiğinde dolgunluk, uzunluk, hacim ve siyahlık elde etmen mümkün.

3. Nuxe Nuxuriance® Ultra SPF 20 Gündüz Bakım Kremi

Temiz içerikli gündüz bakım kremleri arasında vazgeçilmezim oldu. Özellikle makyaj yapmadığım günlerdeki “sür-çık” ürünüm.



4. Sleek Makeup Strobing Souffle In Pink Opal

Aydınlatıcıların koca ambalajlarının nazını çekmek biraz can sıkıcı olmaya başlamıştı. Derken… Bu minicik, süper doğal duran bir renge sahip köpük aydınlatıcı 2016’nın sonlarında imdadıma yetişti.

5. Juliette Has A Gun Gentlewoman

En yakın Sephora’ya gidip koklamanı öneriyorum; kelimelerle anlatılacak gibi değil.

6. Benefit Ka-Brow

Kaşlarımı doldurmaya bayılmasam da buna niyet ettiğim günlerde yüzümü kara çıkarmıyor. Bu iş için üretilmiş, görevini hakkıyla yapan bir ürün.





7. Hurraw Lime Lip Balm

Dudaklarımı gün boyu nemli ve sağlıklı tutuyor. Aroması da leziz. Ürünün tamamen vegan olması da kendisine ekstra bir değer katıyor.

8. Pure Beauty CC Cream

Cildime ilk değdiği andan beri başka bir ten ürünü kullanmıyorum. Tamamen doğal, ciltle bütünleşen, asla katman katman durmayan şaka gibi bir ürün.

9. Institut Karite Shea Hand Cream Almond and Honey

24 saat nemli eller mi? Çözüm kendisi. Shea butter + badem ve bal denkleminden bahsediyoruz.

10. Avon Nutra Effects Tazeleyici Jel Temizleyici

Hassas ciltlere öneriyorum. Hafif yapısı ve ferah aromasıyla yıkama sonrasında cildi rahatlatıyor, germiyor.

