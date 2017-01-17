2016’NIN DEĞİŞİM GEÇİREN ‘ÜNLÜ’ SAÇLARI





Pembeden platine, siyahtan civciv sarısına bir sürü renk.. 2016 yılında değişim geçiren ünlüler, işe saçlarından başladı. Sence hangisi daha iyi; önce / sonra?

Hillary Duff, hep sarı kullandığı saçlarını, geçtiğimiz yıl pembeye dönüştürdü. Bu renk onda fazlasıyla iyi durdu.

Kerry Washington, MET Gala’nın kırmızı halısında siyah saçlarının arasında serpiştirdiği bordo röfleleriyle bir hayli iddialı giriş yapmıştı.

Kylie Jenner, sıkça saç rengini değiştiren isimlerden. Farklılığı her daim seven yıldız, sezonun popüler gri renginden yine sezonun trendy rengi gül kurusuna dönüştürdü.

Elle Fannig, adeta imzası haline gelen sarı saçlarından bir anda vazgeçip yine sezonun bir hayli tercih edilen rengi gül tonu rengiyle karşımıza çıktı. Bizce oldukça başarılı!

Game of Thrones kadrosundan Maisie Williams, L’Oréal Paris Professionnel renklerinden maviyi tercih etti, bambaşka bir tarz yakaladı.

Kylie Jenner hiç uslu durmadı. Her rengi deneyen Jenner, pembe yaptı, yeşile boyattı, mavi bile yaptı. Jenner’ların en genç kardeşi, 19. doğum günü için kırmızı rengi tercih etti. Websitesine ise “Saçlarımda çeşitli renkler deneyerek özgüvenimi sağlıyorum” açıklamasında bulundu.

Lily Collins de kırmızı rengi deneyenlerden.

Georgia May Jagger sayesinde 2017’nin sarı saçlara emanet olmadığını da gördük! İngiliz güzel, portakal rengi ışıltılarıyla tam bir sonbahar saçına sahip oldu.

Lucy Hale, kestane rengindeki saçlarına sarı röfleler atarak daha ışıltılı bir ifadeye sahip oldu. Ekim boyunca parladı.

Olmadı Rihanna olmadı! Sana, o koyu ten rengine sarı renk saç gitmiyor işte!

Kanye West’in ilginç değişimi, hayranlarının da farklı yorumlarına sebep oldu. Saç rengini açıp pembe sarı renklerle ilginç bir imaj yakalayan West, ‘cool’ bir görünüme sahip oldu.

