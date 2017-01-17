Abone Ol

 

2016’NIN DEĞİŞİM GEÇİREN ‘ÜNLÜ’ SAÇLARI


sac-degisimleri

Pembeden platine, siyahtan civciv sarısına bir sürü renk.. 2016 yılında değişim geçiren ünlüler, işe saçlarından başladı. Sence hangisi daha iyi; önce / sonra?

hilary-duff

Hillary Duff, hep sarı kullandığı saçlarını, geçtiğimiz yıl pembeye dönüştürdü. Bu renk onda fazlasıyla iyi durdu.

kerry-washington

Kerry Washington, MET Gala’nın kırmızı halısında siyah saçlarının arasında serpiştirdiği bordo röfleleriyle bir hayli iddialı giriş yapmıştı.

kylie-jenner-hair

Kylie Jenner, sıkça saç rengini değiştiren isimlerden. Farklılığı her daim seven yıldız, sezonun popüler gri renginden yine sezonun trendy rengi gül kurusuna dönüştürdü.

elle-fanning

Elle Fannig, adeta imzası haline gelen sarı saçlarından bir anda vazgeçip yine sezonun bir hayli tercih edilen rengi gül tonu rengiyle karşımıza çıktı. Bizce oldukça başarılı!

maisie-williams

Game of Thrones kadrosundan Maisie Williams, L’Oréal Paris Professionnel renklerinden maviyi tercih etti, bambaşka bir tarz yakaladı.

kylie-jenner-1

Kylie Jenner hiç uslu durmadı. Her rengi deneyen Jenner, pembe yaptı, yeşile boyattı, mavi bile yaptı. Jenner’ların en genç kardeşi, 19. doğum günü için kırmızı rengi tercih etti. Websitesine ise “Saçlarımda çeşitli renkler deneyerek özgüvenimi sağlıyorum” açıklamasında bulundu.

lily-collins

Lily Collins de kırmızı rengi deneyenlerden.

georgia-may-jagger

Georgia May Jagger sayesinde 2017’nin sarı saçlara emanet olmadığını da gördük! İngiliz güzel, portakal rengi ışıltılarıyla tam bir sonbahar saçına sahip oldu.

lucy-hale

Lucy Hale, kestane rengindeki saçlarına sarı röfleler atarak daha ışıltılı bir ifadeye sahip oldu. Ekim boyunca parladı.

rihanna

Olmadı Rihanna olmadı! Sana, o koyu ten rengine sarı renk saç gitmiyor işte!

kanye-west

Kanye West’in ilginç değişimi, hayranlarının da farklı yorumlarına sebep oldu. Saç rengini açıp pembe sarı renklerle ilginç bir imaj yakalayan West, ‘cool’ bir görünüme sahip oldu.

 

Bunları Unutma!

 

Sen Hala İzlemedin Mi?

 

 

 

 