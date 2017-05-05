17 SAATLİK ORUÇ SÜRESİ İÇİN ÖNERİLER





Ramazan ayında vücudumuzun alıştığı tempodan farklılaşması üzerine dengesiz bir beslenme de eklenince; yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, kabızlık gibi olumsuz sonuçlar gözleniyor. Bütün bunların yanı sıra en çok duyulan şikayetlerden biri ise kilo alımı. Diyetisyen Emre Uzun, 17 saatlik oruç süresini en iyi şekilde atlatmamız için önerilerde bulunuyor. Ayrıca 12 ipucu ile de kilo almaya engel oluyor.

Bu yıl ramazanın Temmuz ayına gelmesiyle 15 -17 saat besin alamıyoruz. Uzun süren açlık ise metabolizma hızını düşürüyor. Buna bir de geç saatte açılan ağır iftarlar da eklenince, kilo alımı diğer aylara oranla daha fazla hale gelir. Peki ne yapmalıyız? Diyetisyen Emre Uzun, ‘Normal yaşantımızda az az ama sık sık beslenme alışkanlığını Ramazan Ayı’na da uyarlamalıyız’ diyerek en önemli altın kuralı vurguluyor. Böylece kan şekerimizi mümkün olduğunca stabil tutmuş oluruz. Az az, sık beslenme kuralını ramazanda da uygulamak biraz daha zor. Eğer sahura kadar yatılmıyorsa bir ara öğün daha eklenebilir.

Diyetisyen Emre Uzun’dan Ramazanda kilo almamıza engel olacak 12 ipucu;

Yemekler iyice çiğnenip yenmeli, böylece daha erken bir tokluk hissedip az yemek tüketmiş olacaksın.

Su alımına dikkat edilmeli, iftar ile sahur arası sık sık su tüketilmeli. Yine bu dönemde hazmı kolaylaştıran ıhlamur, rezene ,papatya gibi çayları şekersiz tüketebilirsiniz. İftar ile sahur arasında 1 adet maden suyu tüketilmesi ihtiyacımız olan mineralleri sağlamaya yardımcı olacaktır. Asitli içecekler yerine kompostoları veya sizi daha uzun süre tok tutup bağırsak fonksiyonlarımızda yardımcı olacak ayran, kefir gibi içecekleri tercih etmelisiniz.

Tatlı olarak tercihlerini yaz aylarına uyarlayarak daha az kalori alımını sağlayabilirsin. Örneğin 3 dilim baklava yiyerek alacağınız 430 kalori yerine 2 avuç kiraz tüketerek sadece 56 kalori alabilirsin. Yaz boyunca farklı meyvelerden faydalanmak sana çeşitli vitamin kazanımı sağlayacaktır. Tatlı tercihlerini meyveden yana yapamıyorsan şerbetli veya kalorili tatlılar yerine sütlü tatlılara yönel.

İftar yemeğini biraz fazla yediysen tatlıyı 2 saat sonra yiyeceğin porsiyonun yarısını tercih ederek telafi edebilirsin.

İftarda mutlaka salatanı hazırla. Bu durum senin tok kalmanı sağlayarak diğer besinleri az tüketmeni sağlayacaktır. 1 tatlı kaşığı yağ ile hazırlanan salata vitamin alımı için yeterlidir. İlave edeceğin her 1 tatlı kaşığı yağ için 45 kalori fazladan alacağın unutulmamalıdır.

Yine tükettiğin besinler kadar onları pişirirken uyguladığın işlemler de senin kalori alımını ve sağlığını etkileyebilir. Ramazan boyunca kızartma ve kavurma işlemleri yerine ızgara, fırın, haşlama veya buğulama yöntemlerini kullanabilirsin

İftarı hurma ile açmak kan şekerimizi dengeli bir şekilde yükseltir. Ayrıca yüksek potasyum kalsiyum, magnezyum, fosfor minerallerine sahiptir. Fakat içerdiği yüksek kalori için miktarı sınırlandırmalısın. İftarda 1 veya 2 adeti geçmeden tüketeceğin hurma sana olumlu faydalar sağlayacaktır.

Özellikle sahurda ramazan pidesi tüketimi yerine kepekli, tam buğday veya çavdar ekmeğini tercih etmen hem daha uzun süre tokluk sağlayacak hem de alınan kaloriyi azaltacaktır. 1 bütün ramazan pidesinin yaklaşık 8 ince dilim ekmek içerdiği unutulmamalıdır.

Yemeklerin suyunu tüketmeyerek daha az kalori alımını sağlayacaksın. Çünkü yemek suları yağ içermektedir.

İftardan sonra mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih etmelisin. Özellikle iftarda fazla yemek yiyenler 2 saat sonra 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkmalı.

Sahura kalkmayı mutlaka alışkanlık haline getirin böylece metabolizma hızınızdaki azalmanın önüne geçebilirsin.

Ramazanda bir başka önemli konu ise misafirlikler. Bazen o kalabalık sofralarda çok sayıda yemek seçeneği olur. Bu gibi durumlarda porsiyon kontrolüne gitmelisin. Yemek istediğin çeşit sayısı arttıkça porsiyonlarını da küçültmelisin.



