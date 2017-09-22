158 KİLO VERİNCE MAYO GİYDİ VE DENİZE GİRDİ





Uzun süre aşırı kilolarıyla mücadele ettikten sonra tam 158 kilo veren Jacquelina Adan adlı genç kadın sonunda kendisine yöneltilebilecek bütün eleştirilere göğüs gererek mayosunu giydi ve denize girdi.

Kilo verdikten sonra sarkan derileri yüzünden de zor günler geçiren Adan “Kısa bir süreliğine bunu düşünüm ve ‘Yapamam, giysilerimi çıkaramam” dedim” diyerek mayosunu giymeye karar veriş sürecini anlattı. People dergisine konuşan genç kadın “Kendi kendime “tamam, sen olduğun gibi güzelsin” diyerek bu fikri kabul etmem uzun zamanımı aldı” dedi.

Jacquelina Adan sonunda da korkularıyla yüzleşmeye ve mayosunu giymeye karar verdi. Adan, Meksika tatilinde çektirdiği pozunu da sosyal medya sayfasında paylaştı. Adan mayosunu giyip denize girinceye kadar hissettiklerini de şöyle anlattı: “Ağlayacak mıyım yoksa üzerime giysilerimi giyip denize girmekten vaz mı geçecektim bilmiyordum. İnsanların benim kim olduğumu bilmeden bana bakarak yargılamalarına ya da benimle dalga geçmelerine inanamıyordum.”

Jacquelina Adan, fazla kilolarından kurtulmadan önceki dönemde olsa kendinden utanacağını ve giyinip odasına kapanarak ağlayacağını da anlattı. Kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmaya çalışan kişilere ilham vermek için bir blog da hazırlayan Adan burada yaşadıklarını anlatıyor.

San Francisco’da yaşayan okul öncesi öğretmeni Jacquelina Adan “Kilo verme sürecinin zorlu ve korkutucu olduğunu biliyorum. Başka insanların bizi yargıladığını ve bununla başa çıkmanın kolay olmadığını da biliyorum. Ama zaman içinde bu tür yorumları dikkate almamayı öğreniyorsunuz” diye konuştu.

