15 YIL CİLTTEN 15 DAKİKADA SİLİNEBİLİR Mİ?





Yıllar cildimizde canımızı sıkan izler, çizgiler, sarkmalar, genişlemiş gözenekler bırakıyor. Peki tüm bunları sadece 15 dakika süren karbon peeling uygulamasıyla silmek mümkün mü? Yöntem hakkında konunun uzmanı Dr. Levent Türbedar’la konuştuk. 23 yıllık Özel Dermamed Poliklinikleri’nin kurucusu Türbedar, PST denilen Karbon Peeling yöntemi hakkında bize oldukça ilgi çekici bilgiler verdi.

Lazer ve karbon krem işbirliği

Özel bir teknolojiye sahip NdYag lazer ve karbon kremin birleşimiyle çalışan uygulama, sadece 15 dakika sürüyor. Dr. Levent Türbedar’ın dediğine göre “Yüz derisi zannedildiği kadar kalın değil, kalınlık hissini veren şey, yağ tabakası. Karbon kremi, enerjinin yüzeyel deride maksimum yükseklikte yoğunlaşmasını sağlıyor. Bu özel olarak hazırlanmış karbon krem, ani bir ısınmayla yüzeysel tabakayı kaldırıyor. Aynı yerde ortaya çıkan kısa süreli ama etkili ısı, deride yanma noktasına gelinmeden yeterli etkiyi gerçekleştiriyor. Bununla beraber lazerin hücre yenilenmesini sağlayan fotoaktivasyon etkisi de gerçekleşiyor.”

Genişlemiş gözenekler, sarkmış ve matlaşmış cilde karşı Karbon Peeling, her mevsim kolayca uygulanabiliyor ve günlük yaşantıyı etkileyecek bir durum oluşturmuyor. PST’nin her mevsimde ve koyu ciltlerde yapılabilecek kadar emniyetli, hızlı, çabuk sonuç veren bir peeling etkisi gerçekleştirdiğini söyleyen Türbedar, kızarıklık ve kabuklanma yapmadığını da ekliyor: “Birçok peeling yönteminden farklı olarak PST’yi yazın da rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yine de tedbir olarak güneş banyosu yapılan bir günde yapılmaması gerekebilir.”

Anında pürüzsüz ve sıkı bir cilt

“PST’nin en iyi taraflarından biri, erken sonucu hemen tedavi sonrasında görebilmemiz. Pürüzsüz bir cilt, porların, yani gözeneklerin hemen sıkılaşma cevabı vermesi gibi. Ardından geç ve faydalı sonuçları da devam ediyor. Cildin sıkılığı artıyor, aşırı yağ salgısı dengeleniyor, ince çizgilerin görünümünde azalma sağlanıyor.”

PST, Karbon Peeling yöntemiyle, yaşadıklarımız yanımıza kâr kalıyor. Cildimiz 20’li yaşlarını sürmeye devam ediyor.

