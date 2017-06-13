15 DAKİKADA WONDER WOMAN GİBİ GÜÇLÜ OLMAK İSTER MİSİN?





Batman serisinin dokuzuncu, Superman’inkinin yedinci filminden sonra nihayet çizgi roman dünyasının dişi kahramanı Wonder Woman da beyazperdede iki saatlik gösterisine başladı. Bu ay vizyona giren Wonder Woman, tabii ki de WH’nin esin perilerinden. Amazonlar’ın taçsız prensesinin gücüne hepimiz hayranız. Fiziğine ve fenomenal hızına da!

O zaman böyle gel! Seni Wonder Woman yapmak için kolları sıvıyoruz! DEADLIFT, tüm vücudun için mükemmel bir egzersiz. Üstelik vücudunun sadece bir bölümünü çalıştırmıyor. Ön bacak, arka bacak, baldır, kalça, alt bel, kanatlar, omuzlar, ön kol, karın kasları gibi pek çok bölgeye yarar sağlayan ve özellikle sıkı bir popo için harika bir çalışma olan bu videoda deadliftin 9 çeşidini izlemen mümkün. Hazırsan başlıyoruz!



