15 DAKİKADA 10K REKORUNU KIR





Doğru müzikle orta mesafe koşularının üstesinden gelmenin kolaylaştığı bilgisi, pek çok koşucu için sürpriz olmayacaktır. Zaten bunu destekleyen onlarca araştırma var. Fakat hedefin kişisel rekor kırmaksa, müziğin yanına bir de video eklemen gerekiyor.

Portsmouth Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, müzik videosu izleyen sporcuların, testin son 15 dakikasında daha hızlı koştukları görüldü. Yani gelen sesi görselle destekleyenler, sadece müzik dinleyen katılımcılara göre 251 metre daha fazla koştular. Araştırmacılar müzik ve videonun ağırlıklı olarak rekabete dayalı spor yapmayan kişilerin, yüksek yoğunluklu egzersizlerin süresini uzatabilmelerine ve bu çalışmalara dayanabilmelerine faydası olacağı görüşünde.

Tabii kendini dışarıya atıp koştuğun zamanlarda, iPad’inin ekranını göz seviyene kaldırıp koşmanı tavsiye ettiğimiz yok (öylesi pek güvenli olmazdı). Öte yandan koşu bandında zorlu kilometreleri aşarken gözün ekrandaki klipte, kulağın müzikte olursa işin kolaylaşır.

