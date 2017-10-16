130 KİŞİ BOĞAZ’DA YOGA İÇİN BULUŞTU!





OYSHO YOGA’nın uluslararası turu ilk kez İstanbul’da!



Koleksiyonları ile tüm kadınların vazgeçilmezi olan OYSHO, dünyada hızla yayılan sağlıklı yaşam ve açık havada spor konseptini herkesin deneyimlemesi için ücretsiz yoga eğitimi sunuyor.

Paris, Barselona, Madrid, Milano, Şangay, Dubai ve Moskova gibi 16 ülkede 30.000’den fazla insana ulaşan OYSHO YOGA, 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul’un etkileyici silüetini sunan Feriye Palace’ta ilk kez gerçekleşti. Yogayı hayatının bir parçası haline getirmiş olan 130 kişilik bir grup, yoga eğitmeni Gizem Özdem liderliğinde açık havada yoga yaptı.

