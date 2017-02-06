ERKEN REGL ERKEN MENOPOZ





Biz kadınlar tarafından kadın olmanın ilk basamağı olarak kabul edilen adet dönemi, dişil hayatlarımızda gurur tablosu olarak yansıdığı gibi kimi zaman utanç duygusuna da sebep oluyor hiç kuşkusuz. Büyüyen memeler, bedenimizde çeşitli yerlerde tüylenmeler vs. derken bi’ bakmışız ergenliğin orta yerinde kıvranıyoruz.

Uzmanlar uyarıyor: Eğer 12 yaşından önce regl dönemine girdiysen erken menopoz riski de o kadar fazla. Avustralya’da Queensland Üniversitesi’nde Kadın Sağlığı üzerine yapılan bir çalışmada, İskandinavya, Japonya, İngiltere ve Avustralya’da 51 bin 450 kadın üzerinde ergenlik ve menopoz arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi.

Human Reproduction isimli makalede 11 yaşında adet gören kızların yüzde 80’inin 12 veya 13 yaşında regl olanlara göre daha erken menopozla (40 yaş öncesi) karşı karşıya kaldığı yer alıyor. Araştırma ayrıca hiç çocuk sahibi olmamış kadınların da erken menopoz riskine iki kat daha fazla sahip olduğunu söylüyor.

Bilim adamları, erken menopoza sebep olan erken ergenlik döneminin dışında, yaşam kalitesinin de önemli olduğunu, sigara ve alkol kullanımının da bunda etkili olduğunu belirtiyor.



