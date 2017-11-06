12 ADIMDA ZARAFETLE YAŞLAN





Botoksla kırışıklıkları, boyayla saçlardaki akları kamufle etmek mümkün. Ancak yaş ilerledikçe ‘güzel yaşlanmak’ için doğru şeyler yapıyor muyuz? Yaşlanma doğumdan itibaren başlayan kaçınılmaz bir süreç. Zaman birtakım izler bırakarak ilerliyor. Estetik cerrahlar ise zamanın bıraktığı izleri geriye döndürmek için çaba içinde. Burada amaç yaşlanmayı durdurmak değil, zarafetle yaşlanmayı becerebilmek olmalı. Güzel yaşlanmanın yolu ise 12 adımla mümkün.

Yaşlanmanın hepimiz için doğal, önlenemez ve yaşanması gereken bir süreç olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Aysun Mamak, burada yapmamız gereken, ‘güzel yaşlanmayı’ başarabilmek diyor. Mamak, gerçekçi önlemler alarak ve doğru çözümlerle mümkün olduğunu söyleyerek yaşlanmanın ilk belirtilerinin yüzlerde kendini göstermeye başladığını söylüyor. Yücel ayrıca, Estetik müdahale sonrasında kişilerin psikolojik anlamda kendilerini daha iyi hissediyor ve bu da doğrudan kişilerin davranış şekline etki ediyor. Böylelikle yüzümüz gençleşirken, zaten genç olan ruhumuz özgürleşiyor diyor.

1. Kaz ayaklarına, çizgilere elveda

Somon DNA’sının, güneşin zararlı UV ışınlarını absorbe etme kapasitesi de çok yüksektir; dolayısıyla güneş ve/veya sigara nedeniyle bozulan ve kuruyan ciltleri tedavi eder, derinin tekrar nemli, canlı ve parlak görünümünü kazanmasına yardımcı olur. Derinin tonusunu ve elastikiyetini artırarak sarkma başlangıcındaki derin kırışıklıkların önlenmesinde de kullanılır. Ciltteki yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları tıbbi anlamda tedavi eder. İnce ve kuru ciltlerdeki göz çevresinde oluşan kazayağı kırışıklıkları giderir. Alındaki yılların izlerini gösteren yatay çizgileri hafifletir. Kadınların korkulu rüyası gözaltı torbalarını ve yaşlanmanın belirtisi olan dudak kenarlarındaki çizgileri önlemeye yardımcı olur.

1. Yağ Enjeksiyonları

Kırışıklıklar, buruşukluklar ve çöküntüler

Yağ enjeksiyonu ile ciltteki çöküntüler ve oluklar kaldırılarak daha genç görünümlü bir yüz hatlarına sahip olunabilir. Yağ enjeksiyonun yaşlanma ya da hasarlı cilt üzerinde olumlu ve gençleştirici etkiye sahip olduğu görülmüştür. Vücudun fazla yağ depolanan bölgelerinden yağ hücreleri alınıp inceltilerek enjeksiyon aracılığı ile yüzün ihtiyacı olan bölgelere enjekte edilir. Yüz bölgesinde çökük yanaklar, düz ve belirsiz elmacık kemikleri, cilt kırışıklarında; vücutta ise düz ve kıvrımsız kalçalarda, popo şekillendirmede, çarpık bacak tedavisinde ve eldeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır.

1. Dudaklar

Yağ enjeksiyonu ile dudakların hacmi artırılarak dolgunluk kazandırılabilir. Aynı zamanda dudakların konturları da belirgin hale getirilir. Yaşlanma ile birlikte dudakların konturları giderek kaybolur. Yağ enjeksiyonu ile ağız çevresindeki sarkmalar ve kırışıklıklar tedavi edilebilir.

Dudaklara yağ enjeksiyonu, bu işlem için özel olarak tasarlanmış çok ince kanüller ya da iğne aracılığı ile yapılır. Yağ enjekte edilmiş dudaklar doğal ve yumuşak bir his oluşur.

1. Elmacık kemiği

Elmacık kemiği bölgesinin dolgunluğu ve çıkıklğı gençliğin önemli bir işaretidir. Yaşlanma ile birlikte cilt altı yağ tabakaları giderek kaybolur ve cildin elastikiyeti azalır. Bu durum özellikle elmacık kemiği bölgesideki belirginliğin azalmasına ve çöküntülere neden olur. Bu alanlara yağ enjeksiyonu yöntemi ile tekrar dolgunluk verilebilir. Bu bölge üzerine enjekte edilen yağ hücreleri aynı zamanda cildi güçlendirerek cilt kalitesinin artmasına da yardımcı olur.

1. Anti Aging Yöntemler

Anti-aging yani gençleştirici yöntemler, etki ve uygulama yollarına göre farklı başlıklarda incelenebilir. Bunların bir kısmı aslında cildin yapısında gençleştirici bir etkisi olmayıp, bir tür illüzyonla değişiklik yaratarak gençlik hissi oluşturan yöntemlerdir.

1. Botoks: Özellikle üst yüzde 5-10 dakikalık kısa süreli bir uygulama sonrası dördüncü günde etkisi başlayan ve ortalama 4-6 ay süreyle devam eden bir tekniktir. Özellikle en geç 30’lu yaşların ikinci yarısında başlanılıp, düzenli aralıklarla tekrarlandığında, mimik kası aktivitesine bağlı kırışıklıkların yerleşmesi engellenir. Takvim yaşının gerisinde bir yüz görünümü elde edilir, daha ileri yaşlarda ve kırışıklıklar yerleşmiş olsa da, tek başına ya da diğer yöntemlerle kombine edilerek, iyi sonuçlar alınabilir.

2. Dolgu: Kalıcı ya da süreli, farklı tipleri mevcuttur. Yer çekimine bağlı gevşemiş olan, yüzün alt yarısındaki olukların doldurulmasında, üst yüzde yerleşmiş ve derin mimik çizgilerinde, botoksla beraber ya da yüzün belli noktalarına özellikle elmacık kemiklerine hacim kazandırmak amacıyla uygulanır.

3. Cilt kalitesini arttıran uygulamalar

Bu uygulamalar; genel olarak sağlıklı, ışıltılı, hafif sıkı ve diri bir cilt görüntüsü yaratır. 20’li yaşlardan itibaren uygulanabilirler, cildin sigortası işlevini görürler.

1. Kimyasal ve fiziksel peelingler: Yıllar içerisinde derinin üst katmanı doğal yağ salgısı, güneş ışığı, çevre kirliliği, makyaj kalıntıları sebebiyle kalınlaşarak adeta bir zırh halini alır. Alttaki taze hücreler nefes alamadığı için donuk, mat, lekeli ve yaşlı bir cilt görünümü ortaya çıkar. Bunu engellemek amacıyla her yıl sonbahar-kış gibi güneşli olmayan mevsimlerde, bir dermatolog kılavuzluğunda kişiye özel tasarlanmış seanslar uygulanır.

2. Mezolifting-vitamin enjeksiyonları: Orta deride kolajen-elastik lif yapımı için gerekli bütün vitaminler, mineraller, koenzimler, büyüme faktörleri, somon DNA’sı gibi maddeler, kokteyl halinde, belli bir protokolde, birkaç seansta cilt içine enjekte edilir.

3. PRP yöntemi: Kişinin kendi kanı belli devirde ve sürede işlemden geçirilerek onarıcı, yenileyici hücresel faktörlerden zengin kısmı ayrıştırılır. Seanslar halinde yine cilt içine enjekte edilir.

4. Otolog fibroblast transplantasyonu: Kişinin güneş görmeyen bir deri bölgesinden (kulak arkası, üst kol iç kısmı gibi) alınan biyopsi materyalinden, uluslararası standartlara sahip bir laboratuvarda, hücre kültüründe çoğaltılarak elde edilen fibroblastlar, sorunlu bölgelere enjekte edilir.

