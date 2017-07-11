118 ALAÇATI’DA BİR EVİN VAR, UNUTMA…





Alaçatı’nın en sakin sokağında, begonviller içinde, son derece zarif, çevredostu, “green”, “zehirsiz”, beş odalı bir otel. Davetlisiniz, içeri girmez misiniz?

Hacımemiş Mahallesi’ndeki evinize, 118 Alaçatı’ya hoş geldiniz. Kendize ait mutfak, yatak odası ve oturma odasıyla, doğasından kuzinine Alaçatı ve Ceşme yarımadasını özgürce keşfetmek için en doğru yerdesiniz. 118’in stili modern ama samimi. Malzemeler ahşap, taş ve cam. Her yer aydınlık ve ferah. Bali’den gelen ahşap mobilyaların muhteşem el işçiliği dışında, göz yoran hiçbir şey yok. 45 metrekare büyüklüğündeki suiteler ise Alaçatı’nın en geniş ve rahat mekanlarından…

Konuklar ister sezonluk ister hafta sonu için konaklayabilir, kendilerine özel bir Ege deneyimi planlayabilir.

Güne köy manzarası ve limon ağaçlarıyla başlar, Ceşme’nin muhteşem deniz ve güneşinin keyfini sürerken daireniz ertesi güne hazırlanır. Kendinizi evinizde hissedin: tarladan taze meyve ve sebze talep edebilir, bisikletle zeytinliğe misafir olabilirsiniz. Beş odası ve zeytinliğiyle, toprağa saygılı, lokal tarım ve üreticiliği destekleyen, ekolojik yapilanmalardır.

118 Alaçatı ve zeytinliğine; Ege’yi yılın 12 ayı yaşamak için sonbaharda şarap tadımına, kışları ateşte kestane çorbasına, baharları gelincik toplamaya, yazları ise lavanta hasatına davetlisiniz. Hadi gidelim…

www.118alacati.com

@118alacati

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