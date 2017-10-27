10 YASAKLI BESİNLE BARIŞ





Yasakların en fazla olduğu diyet listeleri, ilginçtir ki aynı zamanda en çok tercih edilen ve en başarısız olanlar… Peki gerçekten yasaksız diyet listesi olabilir mi?

Yazı: Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar

Bir gıdaya duyduğun mide açlığından daha tehlikelisi, beyin açlığı. O gıdaya karşı hissettiğin mahrumiyet hissi, ne yazık ki diyetinin başarısız olmasının temel sebebi. Aslında yasaksız diyet listesi olabilir mi sorusuna biz diyetisyenler bilimsel literatüre dayanarak “evet” cevabını veriyoruz. Fakat hatalı popüler diyetler tanınırlık ve uygulanırlık açısından daha yaygın olduğu için, “iyi ve kötü karakterli” besinler her yıl karşımıza çıkarılıyor. Oysa bu hiç gerçekçi değil.

Senin için son beş yılın yasaklı besinlerini araştırdım. Bu yazıda neden bunları tüketmen gerektiğini tek tek anlatacağım. Unutma ki tek bir besin ne obeziteye neden olabilir, ne de seni obeziteden kurtarabilir. Doğadan doğal olarak elde edilen her besini diyetinde bulundurabilirsin. Yasaklar listesi uzun olan diyet programlarından artık uzak dur. Tek kural: Ölçülü beslen, fit kal ve sağlıklı yaşa…