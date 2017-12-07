10 SANİYE TEST: Ne Kadar Yaşayacaksın?





Elbette bunu bilemeyiz ama bu testten bahsetmemek olmazdı. Önce, ayakta durmak için kendine 10 puan vererek başlıyorsun. Şimdi çömelmeye başla ve ayaklarını çapraz yaparak ama hiçbir yere dayanmadan yere otur. Ardından tekrar kalk. Bu kadar basit.

Bunları yaparken destek almak için her elini veya kolunu kullandığında (avucunu dizine dayaman da buna dâhil) bir puan; her sendelediğinde yarım puan düş. Araştırmacı Uzman Doktor Claudia Gil Araújo, sekiz ya da üstünde puan almanın iyi olduğunu söylüyor. Nedeni mi? Güç ve denge, uzun yaşamın en önemli belirleyicileri olarak kabul ediliyor. Eğer 40 yaşın altındaysan ve puanın yedinin altındaysa, yoga dersi almayı düşünebilirsin.

