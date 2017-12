10 KİŞİDEN 9’UNDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VAR

Oyuncu Sedef Avcı’nın moderatörlüğünde yapılan Wellcare vitamin D3 ürün portföyünün lansmanında D vitamini eksikliğinin görüldüğü metabolik hastalıklar ve bu vitaminin genel sağlık için önemi konuşuldu. Toplantıda Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz ile Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, çocuk ve yetişkinlerde D Vitamini eksikliğinin nedenleri ve tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Women’s Health Genel Yayın Yönetmeni Sibel Yeşilçay da toplantıya katılanlar arasındaydı.

Türkiye her ne kadar güneş ışığından yararlanan bir ülke olsa da Nisan ve Ekim ayları arasında güneş ışınlarının dik gelmemesi nedeniyle D vitamini, tabii kaynaktan yeterli ölçüde sağlanamıyor. Ülkemizde D vitamini eksikliği görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere yönelik yapılan Prevalence and Vitamin D Deficiency and Associated Factors in Turkey araştırmasına göre Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülüyor. Çalışmaya göre D vitamini eksikliğinin kadınlarda görülme sıklığı yüzde 93 olup erkeklerden daha yüksek.

Wellcare Bölüm Müdürü İpek Özçırpıcı, toplantıda yaptığı konuşmasında; Türkiye’de ilk defa sprey formunda ve kılavuzlara uygun dozda üretilen Wellcare Vitamin D3’ün içeriğinde etken madde olarak yüzde 100 saf D3 vitamini (kolekalsiferol) ve çözücü olarak saf zeytinyağı ile farklılaştığını ifade etti. Özçırpıcı, “Wellcare Vitamin D3’ün en önemli farkı BHA, tatlandırıcı, katkı maddesi, şeker, alkol içermeyen bir gıda takviyesi olması. Wellcare Vitamin D3, Avrupa Endokrin Derneği Klinik Uygulama Kılavuzunda çocuk ve yetişkinler için önerilen dozlarda D3 vitamini içeriyor. Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında vücutta birikmiyor ve toksik etkilere neden olmuyor. Sprey şeklinde püskürtülerek uygulandığı için her püskürtmede güvenli miktarda D vitamini desteği sağlıyor. Çocuk ve yetişkinlerde önerilen 400 IU-600 IU-1000 IU doz seçeneklerine göre bir ya da iki kez püskürtülerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Sprey formu sayesinde taşınması ve saklanması da oldukça pratik bir ürün. Bilindiği gibi D vitamini düzeyinin korunması sadece kemik, kalsiyum ve fosfor metabolizması için değil, aynı zamanda genel sağlık ve iyilik hali için de oldukça önemli” dedi.

“D Vitamini eksikliği çocuğun bağışıklık sistemini etkiliyor”

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz, “D vitamini vücutta kalsiyum dengesinin düzenlemek, kemik mineral yapısının oluşmasını sağlamak, büyüme-gelişmeye katkıda bulunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu önemli işlevlerinden dolayı D vitamini gereksinimi, hızlı büyüme dönemlerinde artar. Çünkü eksikliğinde, çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir, ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm ortaya çıkabilir” dedi.

D vitamini eksikliğinin pek çok nedeni olduğunu belirten Semiz, bunları güneş ışınlarından yeteri kadar yararlanamamak, D vitamininden zengin besinleri yetersiz tüketmek, annenin hamilelikte ve emzirme döneminde artan D vitamini gereksinimi karşılayamaması, bazı ilaçlar, barsak emilim sorunları ve kronik hastalıklar olarak sıraladı. Prof. Dr. Serap Semiz ayrıca D vitamininde doğru doz alımının önemine dikkat çekti. Semiz, hamileler veya emziren annelerde günlük 600-2000 IU D vitamini almalarının, çocuklara 1 yaşına gelinceye dek günde 400 IU, 1-18 yaş arasında 600 IU D vitaminini düzenli olarak verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bilinçsizce kullanılan yüksek dozdaki D vitamininin sakıncalı olduğunu belirtti ve bu nedenle D vitamini takviyesi hekim önerisi olmadan yapılmamalı tavsiyelerinde bulundu.

“Vitamin takviyeleri artık tempolu yaşamın kaçınılmaz parçası oldu”

Sağlıklı yaşam çizgisi ve bedenine gösterdiği özenle tanınan ünlü oyuncu Sedef Avcı da “D vitamininin kas ve kemiklerimiz, bağışıklık sistemimiz ve diş sağlığımıza kadar uzanan çok önemli etkileri olduğunu bugün bu toplantıya katılan değerli hekimlerimizden öğrendik ve günlük yaşam temposu içinde D vitamini takviyesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük” dedi.