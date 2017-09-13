10 KARAKÖY’DE JAZZ GECELERİ MELİS SÖKMEN İLE BAŞLIYOR!





Contemporary İstanbul ve Biennial süresince, mekan için özel olarak tasarlanan eser ile sanat severlerle buluşacak olan 10 Karaköy, müzik tutkunlarını da Melis Sökmen performansına davet ediyor.

Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden, sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği caz, latin, soul, blues, r&b gibi geniş müzik repertuvarı ile sürdüren Melis Sökmen canlı performansını Karaköy’ün tarihi dokusuyla birleştireceği sahnesiyle tüm müzik severleri bekliyor.

15 ve 29 Eylül tarihlerinde Melis Sökmen ile teras katında caz severleri ağırlayacak olan 10 Karaköy’e gelirken aynı yol üzerindeki Biennial noktalarına uğramayı unutmayın.

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon için: 0532 602 7878

Tarih ve Saat : 15 ve 29 Eylül Cuma günleri

